Ospedale, Lo Fazio: “La Regione deve intervenire sulle criticità. Pronti a un Consiglio congiunto con Nettuno” 

10 Gennaio 2025

“Ringrazio la consigliera regionale Emanuela Droghei che questa mattina ha svolto una visita ispettiva all’ospedale di Anzio e Nettuno. Si conferma una situazione critica sulla quale la Regione Lazio deve intervenire, su questo non molliamo“. Lo ha detto il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, sottolineando come sulla vicenda del “Riuniti” l’attenzione resta altissima.

Il sindaco concorda sul fatto che l’ospedale “è una struttura strategica per il litorale e va potenziata, non lasciata morire” e che “serve un piano straordinario per rafforzare il personale e garantire cure adeguate“, quindi ricorda la battaglia per mantenere vivo il punto nascita.

“Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo confermo, sono pronto anche a chiedere di convocare un consiglio congiunto con Nettuno su questo argomento. Mantenere il punto nascita, come stabilito da un ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio regionale del Lazio, significa mantenere anche gli standard di un Dea di I livello. Presterò massima attenzione a che quell’ordine del giorno venga rispettato“.