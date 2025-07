(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi: Cattaneo (Fi), misura sbagliata ma Italia ha strumenti per reagire

“Da liberale, sono convinto che i dazi siano una misura economicamente sbagliata. Rappresentano un freno al libero mercato, e lo dico senza alcun imbarazzo. Ma purtroppo esistono e dobbiamo farci i conti. E l’Italia ha tutti gli strumenti per reagire con equilibrio e determinazione. Anche nell’ipotesi di un impatto del 10% sull’export verso gli Stati Uniti, parliamo di un effetto gestibile. Certo, sarebbe preferibile evitarlo, ma guardiamo i numeri: lo scorso anno l’export italiano ha raggiunto i 650-660 miliardi di euro e il mercato americano pesa per circa 60 miliardi. Significa che il 90% del nostro export è rivolto verso altri mercati. Stiamo rafforzando la nostra presenza nel Mediterraneo e l’impegno della Farnesina su questo fronte è incessante. Abbiamo fatto bene a non reagire d’impulso, a differenza di altri Paesi. Evitare un’escalation era fondamentale. La risposta europea è stata lucida e le trattative sono tuttora in corso. Ribadisco: i dazi non li vogliamo, ma non rappresentano un colpo mortale per il nostro sistema economico. Serve sangue freddo, realismo e fiducia nella capacità dell’Italia di affrontare anche questa sfida”. Così Alessandro Cattaneo, deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a Sky Agenda.

