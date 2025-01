(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

LAZIO, DALLA GIUNTA VIA LIBERA A COTRAL

PER L’ASSUNZIONE DI CENTO AUTISTI

L’assessore Fabrizio Ghera: «Proseguiamo nell’azione

di efficientamento e rinnovamento del servizio Tpl»

Roma, 9 gennaio 2025 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore al Personale, Luisa Regimenti, ha approvato oggi una delibera che approva il Piano del fabbisogno di personale di Cotral, nel quale è prevista l’assunzione a tempo determinato di cento autisti. L’esigenza manifestata da Cotral nasce dalla necessità di assicurare anche per il primo semestre 2025 il servizio nelle aree cosiddette Unità di Rete.

«Il trasporto pubblico locale è una priorità nell’azione di governo della Giunta e con questa iniziativa intendiamo rafforzare l’azione preziosa svolta di Cotral per i cittadini della nostra regione. Dopo l’acquisto dei 58 bus per il Giubileo, proseguiamo nell’azione di efficientamento e rinnovamento, sempre nell’ottica di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e ai servizi pubblici annessi», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.