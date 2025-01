(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

9/1/2025

SABATO 11 GENNAIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 17 IL CASTELLO DI

SAN GIUSTO OSPITERÀ “IL VILLAGGIO DI XALPS – LA TRAVERSATA

DELLE ALPI” EVENTO COLLATERALE ALLA MOSTRA “VERSO LE

VETTE. L’ALPINISMO A TRIESTE”

Nella giornata di sabato 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 17 il Castello di San

Giusto ospiterà negli spazi del Bastione Lalio (ex Bottega del Vino) il Villaggio di

XALPS – La traversata delle Alpi, appuntamento organizzato dal Comune di Trieste

e dalla Sezione di Parma del Club Alpino Italiano, quale evento collaterale della

mostra “Verso le vette. L’alpinismo e Trieste” allestita al Bastione Fiorito.

“XALPS – La traversata delle Alpi” è un progetto curato dalla Sezione di Parma del

CAI nel suo 150° anniversario per ricordare, dopo 70 anni, la prima traversata alpina

integrale con gli sci compiuta da Walter Bonatti e Luigi Longo.

In 7 mesi, dal 7 gennaio al 27 luglio, sarà ripercorso l’intero tragitto in una

staffetta a tappe, un’esperienza alpinistico-scialpinistica collettiva.

L’iniziativa non ha solo uno scopo sportivo e storico, ma è anche un’occasione di

divulgazione della cultura della montagna.

Cuore dell’evento è il Villaggio di XALPS, che viene allestito volta per volta nelle

tappe principali della traversata, ospitando incontri, attività educative e iniziative di

sensibilizzazione.

Dopo la partenza da Parma lo scorso 7 gennaio, la prima tappa della traversata

è Trieste. Come sede del Villaggio è stato scelto il Castello di San Giusto, simbolo

della città, che in questo periodo ospita la mostra “Verso le vette. L’alpinismo e

Trieste”.

Il Villaggio sarà aperto al pubblico per tutta la giornata di sabato 11 gennaio, dalle

10 alle 17.

Alle ore 15 si terrà una conferenza di presentazione ufficiale del progetto di

XALPS (posti limitati), mentre si attenderanno i primi traversanti che arriveranno in

bicicletta.

“XALPS – La traversata delle Alpi” è partita con i primi tre traversanti che hanno

lasciato la città di Parma nella mattinata di martedì 7 gennaio 2025. Con le loro bici

raggiungeranno Trieste sabato 11 gennaio 2025. Per l’occasione si allestirà nel

Castello San Giusto il secondo villaggio di XALPS, dove sarà possibile conoscere

ancora meglio la traversata e i suoi protagonisti. Nel Villaggio si troveranno

informazioni sulla traversata e un’installazione con la mostra fotografica “La

traversata delle Alpi – Le grandi cime” raffigurante le principali vette alpine che

saranno affrontate dai traversanti, dallo Jôf di Montasio al Cervino fino al Monte

Bianco, corredate da brevi pillole geologiche e da alcune citazioni di importanti poeti

e alpinisti.

La mostra “Verso le vette”, aperta al pubblico il 6 dicembre nelle sale espositive

del Bastione Fiorito, è stata già ammirata nelle prime tre settimane da oltre 1.300

visitatori e sarà aperta fino all’8 giugno (ingresso incluso nel biglietto del Castello).

Organizzata dal Comune di Trieste in collaborazione con la Società Alpina delle

Giulie-Sezione CAI di Trieste, Associazione CAI XXX Ottobre e Slovensko Planinsko

Društvo Trst, è curata da Anna Krekic e Flavio Ghio e racconta la storia dell’alpinismo

a Trieste attraverso i suoi principali protagonisti, dalla fine dell’Ottocento al secondo

dopoguerra e oltre, partendo dalla conquista italiana del K2, la seconda montagna

più alta del mondo, avvenuta il 31 luglio 1954 nell’ambito della spedizione guidata dal

friulano Ardito Desio a cui partecipò lo scienziato triestino Antonio Marussi.

Ingresso incluso nel biglietto del Castello di San Giusto (7 euro intero; 5 euro

ridotto).

XALPS – LA TRAVERSATA DELLE ALPI

XALPS è un progetto che nasce per festeggiare i 150 anni della Sezione del CAI di

Parma (1875 – 2025) e i 70 anni dalla prima traversata integrale con gli sci di Walter

Bonatti e Lorenzo Longo. Si tratta di una traversata alpinistica-scialpinistica collettiva

delle Alpi, che ispirandosi proprio alla traccia lasciata da Bonatti, punta a crearne una

che duri nel tempo e che possa essere lasciata come eredità alle generazioni future.

Il progetto prevede di attraversare interamente l’arco alpino da est a ovest:

partendo da Parma in bici, si raggiungerà la Sella di Godovici sulle Alpi Giulie e da qui

si attraverseranno le Alpi con gli sci, a piedi o in bicicletta fino al Colle di Cadibona

sulle Alpi Marittime, da cui prendendo il Sentiero Italia del CAI si tornerà a Parma,

chiudendo così un cerchio che abbraccia insieme Alpi e Appennini. La spedizione

durerà 7 mesi consecutivi, dal 7 gennaio al 27 luglio 2025, e vedrà la partecipazione

di oltre 100 parmigiani, iscritti al CAI, raggruppati in 30 raid da almeno due

partecipanti ciascuno e che si differenziano per località, difficoltà, dislivello. La

traversata infatti si struttura come una staffetta effettuata da piccoli gruppi di soci

della sezione che si daranno il cambio con cadenza settimanale scambiandosi il

prezioso testimone contenente il libro di vetta. Il tutto avverrà “by fair means”, ossia

senza mai utilizzare mezzi motorizzati, ma spostandosi con la sola forza umana.

Le parole chiave di questa avventura sono dunque collettiva, sostenibile e

culturale.

L’evento è infatti patrocinato dal Comune di Parma, dall’Università di Parma, dal

Parco Nazionale, dal CAI Nazionale, dal CAAI e dalla Scuola di Scialpinismo Nazionale,

ma oltre a costruire una sfida alpinistica e scialpinistica, XALPS è un’opportunità di

valorizzazione dei territori alpini attraversati così come un ponte di riflessione e

dialogo culturale tra l’Appennino e le Alpi, una preziosa occasione di scambio di

buone pratiche con le comunità e i territori dell’arco alpino.

Nell’ambito della traversata si intende favorire un confronto su tematiche cruciali

e care alle Terre Alte, restituendo un doppio punto di vista (sull’Appennino e sulle

Alpi) su temi comuni, attraverso le voci e le testimonianze di chi le vive, le progetta e

vi lavora. L’obiettivo è realizzare una grande traversata collettiva delle Alpi,

un’impresa unica, condividerla per creare partecipazione, intercettando sia chi

frequenta e conosce la montagna sia un pubblico meno appassionato per

trasmettere la conoscenza dei CAI sulle Terre Alte parlando di montagna

direttamente in montagna e portando esempi concreti attraverso un evento che la

vive lungo l’intero arco alpino.

Castello di San Giusto, piazza della Cattedrale 3, Trieste

http://www.castellodisangiustotrieste.it

XALPS – La traversata delle Alpi

http://www.xalps.it

https://www.instagram.com/xalps_latraversata/

https://www.facebook.com/xalpslatraversatadellealpi

COMTS