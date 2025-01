(AGENPARL) - Roma, 8 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Alla Cortese Attenzione

degli Organi Stampa

BANDO PER LA SELEZIONE DI 20 VOLONTARI DA IMPIEGARE A PELLEZZANO IN QUATTRO DISTINTI PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale.

Il Comune di Pellezzano, in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila “Associazione Iride” e “Opportunity Aps”, è presente con 4 progetti inseriti nei Programmi di intervento “Il ruolo attivo dei giovani” e “Giovani per la tutela della coesione sociale” per un totale di 20 volontari da reclutare per l’impero di diversi servizi sociali.

Presentazione delle domande: Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

I progetti del Comune di Pellezzano per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione sono i seguenti:

Giovani attivi – Settore (Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport) Area di intervento (Animazione culturale verso i giovani – Sportelli informa) n. 5 volontari;

L’inclusione attiva dei Borghi – Settore (Patrimonio storico, artistico e culturale) Area di intervento (Valorizzazione centri storici minori – Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali) n. 4 volontari;

Giovani per la tutela dell’apprendimento – Settore (Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport) Area di intervento (Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno – Attività di tutoraggio scolastico) n. 6 volontari;

Giovani per la tutela dell’ambiente – Settore (Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana) Area di intervento (Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti) n. 5 volontari

“Un’altra importante opportunità per i giovani del nostro territorio che intendono offrire le proprie competenze per servizi di pubblica utilità”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra.

Per conoscere i requisiti di accesso al bando di selezione e tutte le altre notizie ad esso relative consultare la pagina dedicata del Comune di Pellezzano al seguente link: https://shorturl.at/PLNYz

Pellezzano 09-01-2025