(ARC) Tallero:Zilli, comunit unita a Gemona per rinnovare tradizione antica

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Gemona, 6 gen – “L’Epifania del Tallero che si celebra oggi ? un

rito antico che si rinnova grazie alla collaborazione tra la

parrocchia e l’amministrazione comunale. ? un momento simbolico,

molto sentito da tutta la comunit? civile, che dimostra ancora

una volta la forza delle nostre radici e del nostro impegno

comune per il futuro”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara

Zilli, intervenendo alla tradizionale Epifania del Tallero che

rappresenta uno dei momenti pi? significativi dell’Epifania in

Friuli Venezia Giulia, capace di unire l’intera comunit? in un

gesto che racchiude valori di fede, solidariet? e speranza per il

futuro.

“L’Epifania del Tallero ? un’occasione per guardare al nuovo anno

con rinnovata fiducia e senso di responsabilit?: all’indomani

dell’approvazione della legge di Stabilit? regionale, ora il

nostro compito ? tradurre le risorse disponibili in azioni

concrete per cittadini, imprese e famiglie, puntando su

investimenti lungimiranti che garantiscano un futuro solido al

territorio” ha aggiunto Zilli.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Gemona, Roberto

Revelant, e altre autorit? civili e religiose, oltre a

rappresentanze dei comuni gemellati di Velden e Laakirken: la

cerimonia ha preso inizio questa mattina da palazzo Boton, da cui

? partito il corteo in costume che ha raggiunto il duomo di

Gemona per la solenne Messa.

Durante la celebrazione oltre alla consegna del tallero molti

altri momenti suggestivi e carichi di significato hanno

caratterizzato la cerimonia, quest’anno particolarmente curata

dal punto di vista della ricostruzione storico-liturgica: tra

questi, la benedizione della comunit? secondo l’antica consegna

ebraica, l’incensazione del sindaco – un unicum nella tradizione

dell’Occidente cristiano – e l’incensazione del popolo, ispirata

all’usanza delle prime comunit? cristiane.

Altri passaggi significativi sono stati l’arrivo dei Magi, il

bacio della pace con la venerazione di una raffigurazione

quattrocentesca dell’Incoronazione della Vergine, opera preziosa

della bottega orafa di Nicol? Lionello.

Quest’anno il rito ? stato arricchito anche dalla grande litania,

una delle forme di preghiera pi? antiche della cristianit?. A

chiudere la cerimonia ? stato l’Inno del Friuli, eseguito dal

Coro Glemonensis diretto dal maestro Gabriele Bressan.

ARC/EP

061358 GEN 25