(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 GIUBILEO, BARBERA (PRC): “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FATTI MALE, SALTANO I

PRIMI SANPIETRINI A PIAZZA PIA”

“A neanche due settimane dall’inaugurazione in pompa magna dei lavori

eseguiti a Piazza Pia, Largo Giovanni XXIII e vie limitrofe, alla presenza

del sindaco Gualtieri e della presidente del Consiglio dei Ministri

Meloni, emergono i primi difetti dei lavori realizzati per il Giubileo.

Basta farsi un giro per verificare che la posa dei sampietrini è tutt’altro

che a regola d’arte. D’altronde la posa dei sampietrini è una vera e

propria arte che non si può improvvisare come sembra che sia stato fatto

nei lavori di questo Giubileo. Infatti, la posa dei sampietrini sul manto

stradale è un lavoro complesso che va fatto da ditte specializzate. In caso

contrario è preferibile adottare altre soluzioni. Purtroppo, tanti sono i

difetti che sono stati riscontrati nell’area di Piazza Pia, Largo Giovanni

XXIII e vie limitrofe, come mostrano le foto che abbiamo raccolto questa

mattina, insieme ad alcuni rappresentanti di comitati e associazioni del

territorio. In alcuni punti i sampietrini sono già saltati, come a latere

di Piazza Pia, dove, alla faccia dei controlli della polizia municipale, si

riscontra anche la sosta irregolare di autoveicoli e motoveicoli. Oltre a

ciò è anche evidente, dalle pozzanghere che si sono formate nei diversi e

numerosi avvallamenti, che la posa del selciato è avvenuta senza tener

conto delle pendenze e dei livelli. Eppure una corretta gestione del

deflusso dell’acqua dovrebbe essere considerata fondamentale anche per

evitare problemi alla durata della pavimentazione ripristinata e alla

sicurezza dei cittadini e dei turisti che attraversano l’area interessata

dai lavori. Problemi si riscontrano anche a Piazza Risorgimento, oggetto di

un progetto di riqualificazione che ha riguardato anche il ripristino di

una parte della pavimentazione, sempre tramite l’utilizzo dei sampietrini.

Anche in questo caso i difetti riscontrati sono stati oggetto del nostro

tour fotografico. Siamo sconcertati perché la fretta di tagliare i nastri

delle opere pubbliche inaugurate per il Giubileo non può certo giustificare

lavori che non sembrano essere stati eseguiti a regola d’arte, anche in

considerazione delle ingenti somme di denaro pubblico erogate per la loro

realizzazione”. Lo dichiara giovanni Barbera, membro del comitato politico

nazionale di Rifondazione Comunista.