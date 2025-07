La fiorettista Giulia Amore e lo sciabolatore Cosimo Bertini portabandiera all’Universiade 2025. Il Presidente federale Mazzone: “Atleti-studenti esemplari, orgoglio per la scherma”

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 ORGOGLIO SCHERMA ALL’UNIVERSIADE 2025: LA FIORETTISTA GIULIA AMORE E LO

SCIABOLATORE COSIMO BERTINI PORTABANDIERA DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

La fiorettista romana Giulia Amore e lo sciabolatore livornese Cosimo

Bertini sono stati portabandiera d’Italia all’Universiade in Germania. I

due schermidori azzurri ieri sera hanno avuto l’onore di guidare, con il

Tricolore tra le mani, la sfilata della delegazione FederCUSI nella

Cerimonia d’apertura dei _FISU World University Games_ Rhine-Ruhr 2025,

che domani vedranno assegnare le prime medaglie.

La campionessa europea Under 23 di fioretto femminile Giulia Amore e il

campione del mondo Under 20 di sciabola maschile Cosimo Bertini sono

stati portabandiera di una delle più numerose e qualificate spedizioni

azzurre di sempre in questa kermesse: l’Italia, nella XXXII edizione

delle Universiadi estive, schiera infatti ben 219 studenti-atleti (111

donne e 108 uomini), provenienti da 57 diverse università italiane e non

solo, pronti a gareggiare in 15 discipline sportive presenti nel

programma di Rhine-Ruhr 2025.

“_È un grandissimo motivo d’orgoglio per la scherma azzurra avere due

portabandiera all’Universiade, ancor di più perché parliamo non solo di

atleti di grande valore ma anche di ragazzi straordinari, che incarnano

la serietà, la dedizione e l’esempio di agonisti d’alto livello e

studenti che sanno conciliare in modo egregio questo doppio impegno

fondamentale_”, ha detto il Presidente della Federazione Italiana

Scherma, Luigi Mazzone.

Nella scia di Giulia e Cosimo, con tutto l’entusiasmo che questa

Cerimonia d’apertura ha portato con sé, c’era ovviamente la squadra

della scherma azzurra che da oggi salirà sulle pedane di Essen nella

prima delle sei giornate di gare all’Universiade 2025.

UNIVERSIADE 2025 – ESSEN (GERMANIA), 17-22 LUGLIO

Giovedì 17 luglio (inizio ore 9:00 – semifinali dalle 17:55)

Spada femminile individuale (Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora

Orso, Vittoria Siletti)

Sciabola maschile individuale (Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia

Rea, Edoardo Reale)

Venerdì 18 luglio (inizio ore 9:00 – semifinali dalle 17:55)

Spada maschile individuale (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto,

Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile individuale (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta

Ferrari, Aurora Grandis)

Sabato 19 luglio (inizio ore 9:00 – semifinali dalle 18:25)

Fioretto maschile individuale (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi,

Tommaso Martini, Federico Pistorio)

Sciabola femminile individuale (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti,

Claudia Rotili, Michela Landi)

Domenica 20 luglio (inizio ore 9:00 – finali dalle 14:55)

Spada femminile a squadre (Elena Ferracuti, Carola Maccagno, Eleonora

Orso, Vittoria Siletti)

Sciabola maschile a squadre (Cosimo Bertini, Marco Mastrullo, Mattia

Rea, Edoardo Reale)

Lunedì 21 luglio (inizio ore 9:00 – finali dalle 14:55)

Spada maschile a squadre (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio

Di Marco, Simone Mencarelli)

Fioretto femminile a squadre (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta

Ferrari, Aurora Grandis)

Martedì 22 luglio (inizio ore 9:00 – finali dalle 14:55)

Fioretto maschile a squadre (Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso

Martini, Federico Pistorio)

Sciabola femminile a squadre (Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti,

Claudia Rotili, Michela Landi)

GLI ATLETI-STUDENTI DELLA SCHERMA AZZURRA ALL’UNIVERSIADE 2025

Fioretto femminile

Giulia Amore – Università Commerciale Luigi Bocconi

Economics, Management and Computer Science

Irene Bertini – Università degli Studi di Pisa

Giurisprudenza

Carlotta Ferrari – Università Cattolica del Sacro Cuore

Psicologia

Aurora Grandis – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Economia Aziendale

Fioretto maschile

Damiano Di Veroli – Università degli Studi Link

Management dello Sport

Giulio Lombardi – Università degli Studi “Niccolò Cusano” Telematica

Scienze Motorie

Tommaso Martini – Universitas Mercatorum Telematica

Gestione d’Impresa

Federico Pistorio – Università degli Studi di Roma Tre

Scienze Politiche

Sciabola femminile

Alessia Di Carlo – Università Mercatorum Telematica

Scienze Giuridiche

Benedetta Fusetti – Università degli Studi di Padova

Economia

Michela Landi – Università Telematica Pegaso

Scienze Motorie

Claudia Rotili – Università Telematica Pegaso

Scienze Motorie

Sciabola maschile

Cosimo Bertini – Università degli Studi di Pisa

Storia

Marco Mastrullo – Università degli Studi di Foggia

Economia

Mattia Rea – Università Telematica Pegaso

Giurisprudenza

Edoardo Reale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Ingegneria Civile

Spada maschile

Fabrizio Cuomo – Università degli Studi di Napoli Federico II

Informatica

Nicolò De Contrasto – Università degli Studi di Milano

Scienze Motorie

Fabrizio Di Marco – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Simone Mencarelli – Università degli Studi “Niccolò Cusano” Telematica

Scienze Motorie

Spada femminile

Elena Ferracuti – Università Telematica Pegaso

Trattamento Mio-fasciale nelle Principali Patologie Muscolo-Scheletriche

Carola Maccagno – Università Telematica Pegaso

Economia Aziendale

Eleonora Orso – Università degli Studi del Piemonte Orientale

Economia Aziendale

Vittoria Siletti – Università degli Studi di Torino

Management dell’Informazione e Comunicazione Aziendale

Staff tecnico: Valerio Aspromonte (fioretto), Alberto Pellegrini

(sciabola), Giacomo Falcini (spada)

Fisioterapista: Massimiliano Aver

Tecnico delle armi: Gennaro Castellano

