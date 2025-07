RICORDIAMO OGGI IN VIA GENTILE E ALL’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 *BILANCIO DI GENERE 2023-2024 DELLA REGIONE PUGLIA: OGGI GIOVEDÌ 17 LUGLIO

LA PRESENTAZIONE IN VIA GENTILE CON EMILIANO, TRIGGIANI, CAPONE*

Una giornata interamente dedicata al Bilancio di Genere 2023-2024,

strumento di rendicontazione del percorso intrapreso e di programmazione e

controllo della Regione Puglia in tema di equità di genere. Sarà, infatti

presentato pubblicamente a Bari, oggi giovedì 17 luglio, dalle ore *9.30*,

in via Gentile 52 (plesso assessorati *Sala A – Piano Terra*) e, per

l’occasione, ci saranno dei momenti di confronto tra decisori pubblici e il

partenariato socio economico, su quanto svolto fino a ad oggi e quali le

best practice e le azioni future in materia di rispetto e garanzia della

parità di genere.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di:

*Michele Emiliano*, presidente Regione Puglia,

*Loredana Capone*, presidente Consiglio Regionale,

*Serena Triggiani*, assessora alle Politiche di genere,

*Titti De Simone*, consigliera del presidente per l’Attuazione del

Programma,

*Giovanni Campobasso*, presidente Fondazione Ipres.

Modera: *Carla Spinelli*, ordinaria di Diritto del Lavoro e Presidente

Comitato Unico di Garanzia Università degli Studi di Bari “A. Moro”.

A seguire le relazioni di approfondimento con gli interventi di Annalisa

Bellino, dirigente Sezione per l’Attuazione delle Politiche di Genere, *Roberta

Garganese*, program manager Fondazione Ipres, *Valentina Andreozzi*,

esperta Dipartimento Pari Opportunità, presidenza Consiglio dei

Ministri, *Daniela

Collesi*, dirigente Ufficio XV Ispettorato Generale del Bilancio Ministero

dell’Economia e delle Finanze, *Giovanna Badalassi*, esperta in Bilancio di

Genere. Dalle ore 12.00 si svolgerà un momento di confronto con “*Il Tavolo

Agenda di Genere: uno strumento di Mainstreaming*” cui interverranno

esponenti dell’istituzione regionale. La sessione pomeridiana si terrà

dalle ore 15.30 alle 16.30 con una seconda tavola rotonda sulle “*Le

strutture regionali e il partenariato economico sociale: voci a confronto*”.

Per seguire i lavori della giornata è prevista la registrazione al

seguente link: Presentazione Bilancio di Genere

*OGGI GIOVEDI’ 17 LUGLIO CONFERENZA STAMPA PMA IN LEA CON EMILIANO E

PIEMONTESE *

In Puglia la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) entra nei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) con i trattamenti rimborsati dal Servizio

Sanitario Regionale.

Contenuti, obiettivi e impatto sociale della misura saranno illustrati

oggi *giovedì

17 luglio, alle ore 11.30, nella Sala al 5° piano del Plesso Assessorati

della Regione Puglia, in via Giovanni Gentile 52 a Bari*, dal presidente

della Regione Puglia, M*ichele Emiliano*, dall’assessore regionale alla

Sanità, *Raffaele Piemontese*, dal Direttore del Dipartimento Promozione

della Salute e del Benessere animale, *Vito Montanaro*, e dalla Dirigente

del Servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale, *Antonella

Caroli.*

*OGGI GIOVEDì 17 LUGLIO PENTASSUGLIA A PRESENTAZIONE FESTA CIPOLLA ROSSA DI

ACQUAVIVA*

Oggi giovedì 17 luglio alle ore *11.00 *nella Sala Conferenze del

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e ambientale (Lungomare N. Sauro

45-47, Bari), sarà presentata l’edizione 2025 della Festa della Cipolla

Rossa di Acquaviva delle Fonti, in programma il 19 e 20 luglio 2025. Alla

conferenza stampa parteciperà l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato

Pentassuglia. I dettagli della manifestazione saranno presentati da Alessandro

Macchia, presidente della ProLoco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti,

da Marco Lenoci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, e dall’assessore

comunale all’agricoltura, Mariagrazia Barbieri. Alla presentazione

interverranno Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, e i referenti del

GAL Sud Est Barese e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.