(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

DL INFRASTRUTTURE, SIRONI (M5S): OLIMPIADI MILANO-CORTINA COSTERANNO COME MEZZO PONTE SULLO STRETTO

Roma, 16 lug. – “A proposito di sprechi, non vogliamo parlare delle Olimpiadi Milano-Cortina? Sia mai che manchi la solita pioggia di deroghe, commissari, cemento a volontà, il tutto in nome dell’urgenza sportiva. Ma voi ricordate che le premesse dei giochi olimpici erano la sostenibilità economica e ambientale, che voleva dire spendere meno soldi possibile e usare le strutture esistenti senza impatto ambientale? Da un bilancio iniziale di 1,6 miliardi siamo arrivati a 6 miliardi, quasi mezzo ponte sullo Stretto, per una cosa che durerà due settimane e avrà distrutto completamente un territorio. Senza parlare di tutto quello che sta dietro alla Fondazione Milano-Cortina, eccetera: un ente a partecipazione pubblica che viene fatto passare per ente privato, cosicché non soggiaccia alle regole sulle gare e gli appalti, perché dietro c’era tutto un pasticcio di opere assegnate senza bando, che invece avrebbe dovuto esserci. Veramente un disastro. Tutto il Nord Italia, da cui io provengo, è assolutamente colpito da questa speculazione edilizia, da questo sfruttamento di un territorio che ormai è al collasso. Vogliamo parlare del ponte sul Po tra Pavia e Voghera? Il Ministro ha deciso di chiudere questo ponte durante le vacanze estive, quando, al passaggio dei pendolari, si associa quello dei turisti, che dovranno scendere dal treno, salire sull’autobus, risalire su un treno e, anziché impiegare tre ore, ne impiegheranno otto. Ma io dico, proprio durante le vacanze? Un minimo di programmazione intelligente non è prevista. Parlando del Nord Italia, è notizia di oggi il fatto che a Milano, con la questione urbanistica, è arrivata una richiesta di arresto per l’assessore all’ambiente del Comune di Milano e ben sappiamo cosa sta dietro al provvedimento salva Milano, e che è stato scritto a quattro mani con gli indagati, cercando di scrivere norme retroattive che eliminassero i capi di imputazione. Allora, dopo tutto questo pasticcio, vogliamo provare ad avere rispetto per la legalità, per gli italiani e per il territorio? Le Olimpiadi dureranno due settimane, ma i danni saranno per sempre”. Così intervenendo in discussione generale sul dl Infrastrutture la senatrice M5s Elena Sironi.

