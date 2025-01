(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Epifania: gli agriturismi pronti a 15mila pranzi di menù contadino

Il pranzo tradizionale tipico contadino e l’esigenza di tenere vive le

tradizioni della cultura rurale sono gli ingredienti della Befana in

agriturismo. Per domani sono all’80% le prenotazioni arrivate alle 130

strutture e ristori agrituristici della regione per un totale di 15mila

posti a tavola sicuramente favorite da buone condizioni meteo. A rilevarlo

è Turismo Verde Agenzia Agrituristica della Cia-Agricoltori Potenza-Matera. Tra

i piatti più richiesti orecchiette con il ragù a base di cinghiale, manate

e fagioli, grigliata mista con l’agnello delle Dolomiti, le patate

arraganate, i dolci tipici delle feste natalizie e l’immancabile

sanguinaccio. Per la gastronomia contadina l’Epifania è infatti una

continuazione dei piatti di Natale, anzi l’ultima occasione per assaggiarli

secondo l’antico proverbio “L’Epifania tutte le feste porta via”. Di qui

l’impegno della Cia a portare avanti cultura e tradizioni perché – si

sottolinea – i ragazzi riscoprano l’origine della festa della Befana. Solo

conoscendo il nostro passato possiamo proiettarci verso il futuro

attraverso l’animazione e l’aggregazione con attività di sostegno alle

comunità rurali. “Le nostre strutture – sottolinea in una nota Turismo

Verde – contribuiscono in modo determinante al turismo di prossimità, con

la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle nostre campagne.

A beneficiarne anche in queste festività tanti piccoli centri e comprensori

nei quali i nostri ospiti sono stati in visita e dove hanno fatto acquisti.

Inoltre offriamo esperienze a tutto tondo, dalle attività naturalistiche a

quelle più sportive, ai laboratori per grandi e piccoli dove si imparano le

ricette della tradizione ed i segreti della campagna, non una vacanza

classica ma una vera esperienza alla scoperta del territorio”. Per la

confederazione degli agricoltori è questa l’occasione per “farsi la

dispensa di casa” acquistando direttamente in azienda agrituristica i

prodotti locali e prenotando i salumi. Prossimo appuntamento festoso che ha

un posto di riguardo nella tradizione contadina: il Carnevale che comincia

il 17 gennaio con la festa di Sant’Antonio Abate sino al martedì grasso

del 4 marzo.