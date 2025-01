CS VASTO-SCOMPARSA ANGELA POLI MOLINO, IL CORDOGLIO DI SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

dom 05 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

VASTO-SCOMPARSA ANGELA POLI MOLINO, IL CORDOGLIO DI SIGISMONDI (FDI)

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Angela Poli Molino, che è

stata per me un’amica, un riferimento e, soprattutto, un esempio

straordinario di forza d’animo, determinazione e passione per tutto ciò che

ha intrapreso nella sua vita. È difficile immaginare che Angela non sia più

tra noi. La città di Vasto porta in sé le tracce indelebili del suo

impegno, della sua energia e della sua capacità di trasformare le idee in

progetti concreti. Ha lasciato un segno profondo in ogni iniziativa che ha

abbracciato, diventando una protagonista indiscussa della vita politica,

sociale e culturale di Vasto. Angela mancherà. Mancherà a me, mancherà a

chi ha avuto la fortuna di conoscerla e mancherà alla nostra città, che è

stata arricchita dal suo straordinario contributo. Ai figli Marco e Massimo

e a tutta la famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, unendomi al

loro dolore in questo momento di grande tristezza”. Così, il senatore

vastese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Vasto, 5 gennaio 2025

