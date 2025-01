Protezione civile-Volontariato-Lazio. AnasSanita’: Bene Regione Lazio su istituzione Fondo solidarietà per i volontari di Protezione civile vittime di incidenti in servizio, unica in Italia – Vice presidente Ronzi: “Promessa mantenuta da presidente Rocca e assessore Righini”

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

AnasSanita’: Bene Regione Lazio su istituzione Fondo solidarietà per i volontari di Protezione civile vittime di incidenti in servizio, unica in Italia II vice presidente Ronzi: “Promessa mantenuta da presidente Rocca e assessore Righini”

“La Regione Lazio, con la Legge di Bilancio appena approvata, ha istituito il Fondo di solidarietà per i volontari di protezione civile che rimangono gravemente feriti durante le attività operative.

Va sottolineato che è stata mantenuta la promessa fatta al nostro presidente AnasSanita’, Marco Lorentini, dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore Giancarlo Righini a seguito del gravissimo incidente verificatosi durante lo spegnimento di un vasto incendio a Tor Sapienza, lo scorso agosto.

E’ quanto dichiara Flavio Ronzi, vice presidente dell’Associazione Nazionale Attività Socio Sanitarie – AnasSanita’.

“La Regione Lazio, unica in Italia, si è così dotata di una norma che sosterrà le spese sostenute dai volontari rimasti feriti per la cura e riabilitazione post ospedaliera, dimostrando concretamente l’attenzione che rivolge al nostro volontariato.

Auspichiamo – conclude il vice presidente di AnasSanita’, Flavio Ronzi – che altre Regioni seguano questa iniziativa a protezione dei volontari, i quali ogni giorno corrono molti rischi intervenendo nel soccorso sanitario, nell’antincendio e nella protezione civile”.

