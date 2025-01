(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 FORZE DELL’ORDINE, FDI: NOSTRO IMPEGNO CONCRETO A TUTELA DELLA SICUREZZA DI CITTADINI E AGENTI

“Insieme alla delegazione pugliese di Fratelli d’Italia abbiamo fatto visita alla caserma provinciale dei Carabinieri di Taranto. Una testimonianza concreta di vicinanza e solidarietà per l’immenso lavoro svolto in silenzio per garantire la nostra sicurezza. Il nostro impegno come istituzione e come partito va nella direzione del recupero del rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini è la priorità così come la tutela di chi la garantisce, cioè di tutti gli uomini e delle donne delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente. Il nostro è un impegno concreto, anche attraverso un intervento normativo sul quale questo Governo è impegnato”.

Lo dichiarano le senatrici di Fratelli d’Italia Maria Nocco, Elena Leonardi e Domenica Spinelli.

