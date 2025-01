(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

CACCIA, M5S: ANCORA UN INCIDENTE, SERVE MAGGIORE IMPEGNO GOVERNO

Roma, 3 gennaio – “Ancora un incidente sulla caccia, l’ennesimo, avvenuto ieri a Pietrafitta dove è morto un uomo di 53 anni. Un episodio che si somma ad altri due incidenti avvenuti dall’inizio dell’anno. Numeri che dovrebbero fare riflettere e che si aggiungono alla lunga lista di episodi drammatici. Notizie che non vorremmo mai più leggere e che richiamano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di un maggiore impegno da parte delle istituzioni. E invece il governo Meloni anche nella scorsa legge di Bilancio non ha fornito risposte adeguate, anche con l’emendamento Carretta che ci espone al rischio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Continuano inoltre a portare avanti la proposta di legge Bruzzone che mira alla totale deregolamentazione della caccia. Non possiamo accettare che un tema così importante venga trattato con superficialità da parte della maggioranza. Servono maggiore impegno e misure capaci di tutelare le persone e gli animali”. Così in una nota i parlamentari M5S Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi, Gisella Naturale, Sergio Costa.

