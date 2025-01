(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 CARMINA (M5S): VICINANZA A CAMBIANO, UNITI CONTRO ILLEGALITÀ

IDA CARMINA (M5S): “VICINANZA A CAMBIANO, UNITI CONTRO L’ILLEGALITÀ”

Roma, 2 gennaio – “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza ad Angelo Cambiano, collega deputato regionale del Movimento 5 Stelle, colpito da un vile atto intimidatorio con colpi d’arma da fuoco contro la sua segreteria politica a Licata. Da ex sindaca, come lo è stato Angelo, nello stesso periodo della sua sindacatura a Licata, conosco bene le difficoltà e i rischi che si affrontano quando si combatte in prima linea contro l’illegalità. Ho sempre condiviso le sue battaglie per la legalità e il rispetto delle regole, e oggi ribadisco con forza che non sarà mai lasciato solo da tutta la nostra comunità e, soprattutto dalla gente perbene di Licata . La mia vicinanza va anche alla sua famiglia che vive momenti di apprensione . Lo Stato saprà essere presente al fianco di un rappresentante del popolo siciliano e delle istituzioni che ha sempre agito per il bene comune con “disciplina ed onore “

Lo dichiara la deputata del M5S Ida Carmina.

