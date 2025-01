CONTIENE FOTO# BORSEGGI E CAPODANNO – NUMEROSI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL CENTRO STORICO E SULLE METROPOLITANE DI ROMA, ARRESTATE 4 PERSONE PER BORSEGGI.

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

BORSEGGI E CAPODANNO – NUMEROSI CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL CENTRO STORICO

E SULLE METROPOLITANE DI ROMA, ARRESTATE 4 PERSONE PER BORSEGGI.

ROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando

Provinciale di Roma che hanno intensificato le verifiche per garantire la

sicurezza dei turisti e dei cittadini romani che affollano la Capitale per

le festività di fine anno. Le intense attività svolte dai Carabinieri,

d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto

di 4 persone, gravemente indiziate del reato di furto.

Un uomo di 22 anni peruviano è stato arrestato dai Carabinieri della

Stazione di Roma Quirinale poiché gravemente indiziato di aver compiuto un

borseggio ai danni di un uomo romano di 49 anni, al quale aveva poco prima

asportato, dalla tasca posteriore dei pantaloni, il portafogli (contenente

denaro contante, carte di credito e documenti personali) mentre si accingeva

a salire a bordo del treno metropolitano con la famiglia. Nella circostanza,

una volta scoperto e fermato dalla vittima, il 22enne ha cercato di

guadagnare la fuga spintonando e colpendo con schiaffi al volto, prima di

essere definitivamente fermato dai Carabinieri che hanno anche recuperato la

refurtiva.

In Largo Agnesi, invece, i Carabinieri del Comando di Roma piazza-Venezia

hanno arrestato un cittadino algerino di 40 anni, bloccato poiché gravemente

indiziato di avere asportato con destrezza lo zaino (contenente denaro

contante, documenti e carte di credito) a una turista indonesiana

avvicinandola da dietro mentre era intenta a scattare delle fotografie. La

refurtiva è stata recuperata e restituita.

Un Carabiniere, libero dal servizio, del Comando di Roma piazza-Venezia, in

largo di Torre Argentina, mentre si stava recando al lavoro, ha arrestato

una donna nomade di 28 anni poiché gravemente indiziata di avere asportato

con destrezza il portafogli dallo zaino a tracolla di una turista spagnola,

durante l’attraversamento della strada lungo le strisce pedonali. La

refurtiva è stata recuperata e restituita.

I Carabinieri del Nucleo Roma-Scalo Termini, all’interno dello scalo

ferroviario, hanno arrestato un cittadino tunisino di 30 anni, poiché notato

aggirarsi con fare sospetto tra i viaggiatori, è stato bloccato poiché

gravemente indiziato di aver asportato con destrezza lo zaino (contenente

documenti personali e PC portatile), temporaneamente poggiato a terra tra le

gambe, di un turista lombardo.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli

arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

010125

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma