Basiglio (MI) – Etilometro e body cam per la polizia locale

Etilometro e body cam per la polizia locale

Gli operatori del comando basigliese possono contare su nuovi dispositivi di sicurezza per garantire un

maggior controllo del territorio e tutelare la cittadinanza

Basiglio (1 gennaio 2025) – Il Comune di Basiglio ha ottenuto il finanziamento regionale che ha

permesso l’acquisto dell’etilometro e di sette body cam, strumenti importanti per il controllo del

territorio e la tutela della sicurezza sulle strade. Il contributo è stato di circa 10mila euro, poco meno

del 50% della spesa complessiva sostenuta dal Comune.

«Siamo impegnati con molto rigore sul fronte della sicurezza – dichiara la sindaca Lidia Reale – e

ringraziamo Regione Lombardia per aver riconosciuto il nostro lavoro sul territorio, prevedendo il

finanziamento per strumenti di sicurezza che consentono agli operatori di Polizia locale di effettuare

controlli efficaci e tutelare la cittadinanza e il loro stesso lavoro”.

Le body cam sono dispositivi predisposti a registrare audio, immagini e video, impiegate dalle forze di

polizia nelle attività di ordine pubblico. Oltre a dissuadere comportamenti illeciti, offrono prove

concrete per chiarire eventuali controversie e assicurare che gli operatori di Polizia locale agiscano in

modo conforme e professionale. L’avvio della registrazione può essere disposto solo dal responsabile

del servizio quando insorgono concrete e reali situazioni di pericolo, di turbamento dell’ordine e della

sicurezza pubblica o quando siano perpetrati fatti costituenti reato.

Di grande utilità anche l’etilometro, per misurare la concentrazione dell’alcol nel sangue di chi è alla

guida e prevenire così incidenti e guida pericolosa.

Con il nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre, le pene per chi guida in stato di

ebbrezza diventano più severe: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è

prevista una sanzione tra i 573 e i 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi; se il tasso

alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con una doppia sanzione, detentiva e pecuniaria,

oltre alla sospensione della patente da 6 mesi e un anno; se il tasso alcolemico supera gli 1,5 grammi

per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria, mentre la patente viene

sospesa da uno a due anni. Il tasso alcolemico dei neopatentati deve essere pari a zero per tre anni.

Tolleranza zero anche per chi fa uso di stupefacenti e chi usa il cellulare alla guida.

Claudio Trementozzi