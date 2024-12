(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 **Agricoltura sociale: la Giunta approva il regolamento**

/Scritto da Tiziano Carradori, martedì 31 dicembre 2024 alle 10:05/

Con una delibera presentata dalla vicepresidente e assessora

all’agricoltura, Stefania Saccardi, la Giunta regionale ha approvato una

delibera con cui approva il regolamento di attuazione della legge regionale

20/2023, che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale in

Toscana.

“E’ un settore – afferma Stefania Saccardi – a cui guardiamo con molta

attenzione perché riguarda in particolare, ma non soltanto, lavoratori con

disabilità e lavoratori svantaggiati, il cui impiego in agricoltura

intendiamo favorire il più possibile. Insieme a loro l’agricoltura sociale

si occupa anche di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai

servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica

utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di

riabilitazione e sostegno sociale, compresi i giovani né occupati, né

inseriti in un percorso di istruzione o formazione, i cosiddetti Neet”.

“Con il regolamento – continua Saccardi – definiamo anche quali requisiti

e le modalità occorrono per lo svolgimento delle attività, quali sono le

competenze formative e professionali necessarie per l’iscrizione

nell’elenco degli operatori di agricoltura sociale, lo schema tipo di

relazione da inserire nella Dichiarazione Unica Aziendale, i documenti a

corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i limiti per

l’idoneità della cucina, le modalità per l’esercizio anche contestuale

delle attività di agricoltura sociale con le altre attività agricole,

nonché l’utilizzo del contrassegno da parte degli operatori”.

La delibera approva, ai fini dell’acquisizione del parere della competente

commissione consiliare, lo schema di regolamento regionale di attuazione

della legge regionale 20/2023 e i relativi documenti di accompagnamento,

cioè relazione illustrativa e la relazione tecnico normativa.

Il regolamento disciplina anche le prestazioni e i servizi che affiancano e

supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a

migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive cognitive

dei soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e

la coltivazione e l’utilizzo delle piante.