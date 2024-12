CS: A CAGLIARI IL CAR SHARING ACCESSIBILE A DIVERSAMENTE ABILI E PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 dedicato alle persone disabili e con ridotta mobilità, un’innovazione che

punta ad assicurare la massima mobilità a tutte le persone.

Comunicato nel corpo della mail, foto in allegato

A disposizione per ulteriori informazioni

Cordialmente

Ufficio Stampa Playcar

*Playcar introduce nella sua flotta il primo veicolo con rampa accessibile

per sedia a rotelle: una novità nel car sharing europeo*

*A Cagliari il nuovo servizio di car sharing dedicato alle persone con

mobilità ridotta, grazie a un veicolo con rampa accessibile per sedia a

rotelle.*

*Cagliari* Playcar, azienda privata leader nel settore del car sharing in

Sardegna, annuncia con orgoglio l’inserimento in flotta del primo veicolo

dotato di rampa per l’accesso alle sedie a rotelle, segnando una svolta

storica per l’accessibilità nel settore del car sharing in Europa.

Con questa iniziativa, Playcar diventa il *primo operatore europeo di car

sharing* a offrire un mezzo *completamente accessibile*, rispondendo alle

esigenze di mobilità di tutte le persone con disabilità motorie, sia

croniche che transitorie, che necessitano di essere trasportate su una

carrozzina.

Questo nuovo veicolo si aggiunge alla flotta già variegata di Playcar, che

comprende più di 100 veicoli di diverse categorie: dalle utilitarie ai

furgoni e ai minibus, dalle auto elettriche a quelle tradizionali con

motore endotermico. Veicoli disponibili a Cagliari, Quartu Sant’Elena,

Livorno e presso l’aeroporto di Cagliari Elmas.

Il veicolo scelto per questa importante innovazione è il Renault Kangoo,

dotato di una pedana manuale per consentire un accesso agevole alle persone

su sedia a rotelle. Il Kangoo si distingue per la sua affidabilità,

spaziosità e facilità d’uso, rendendolo il mezzo ideale per garantire

comfort e sicurezza durante gli spostamenti. Questo modello si integra

perfettamente nella flotta di Playcar, offrendo una soluzione pratica e

inclusiva per la mobilità urbana.

*