(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi, Ricci (Pd): “Effetti devastanti per l’Italia e per le Marche. UE si

muova unita per dare risposte”

“Trump annuncia dazi al 30% all’Europa, rischiamo effetti devastanti per

l’Italia e per le Marche. Come previsto, abbracci e sorrisi con Meloni non

sono bastati. Ora basta ambiguità. L’Europa si muova unita per dare

risposte a imprese e lavoratori”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd,

candidato alla presidenza della Regione Marche, in un post sui social..