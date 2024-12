Comunicato Stampa “Divieto di utilizzo di fuochi artificiali e botti sul territorio comunale di Voghera”

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

Divieto di utilizzo di fuochi artificiali e botti sul territorio

comunale di Voghera

Il Comune di Voghera ricorda ai cittadini che, in base all’Art. 8, comma 3, lett. b) del vigente

regolamento di Polizia Locale, è vietato esplodere fuochi artificiali, petardi e botti tutto l’anno

su tutto il territorio comunale.

Questa disposizione è stata adottata per tutelare la sicurezza delle persone, il benessere degli

animali e il rispetto della collettività. In caso di violazione del divieto, sono previste sanzioni

amministrative che vanno da 50 a 300 euro.

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, e in particolare del Capodanno, l’Amministrazione

Comunale invita tutti i cittadini a rispettare rigorosamente questa norma. Esplodere botti e petardi

può causare gravi disagi, soprattutto per gli animali domestici e selvatici, oltre che per le persone

più fragili, come anziani e bambini, e può rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica.

L’assessore alla Sicurezza, William Tura, sottolinea: “La sicurezza e il benessere della nostra

comunità sono priorità fondamentali. Esplodere botti non solo rappresenta un rischio per

l’incolumità pubblica e personale, ma reca gravi disagi agli animali e a molte persone. Siamo certi

che il senso di responsabilità dei cittadini ci aiuterà a vivere un Capodanno sereno e rispettoso”.

Anche il Sindaco, Paola Garlaschelli, interviene: “Chiedo a tutti i vogheresi di rispettare il divieto

in vigore e di considerare le conseguenze negative che i botti possono avere, soprattutto sugli

animali e sulle persone più vulnerabili. Festeggiare in modo responsabile è un segno di rispetto

verso la comunità e verso noi stessi. Voghera merita di iniziare il nuovo anno in sicurezza e

armonia”.

Rispettare il divieto significa contribuire a un ambiente più sicuro e sereno per tutti. Il

Comune confida nella collaborazione e nel senso civico di ciascun cittadino affinché le festività

possano essere celebrate in modo rispettoso e senza incidenti.