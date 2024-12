aun 30 dicembre 2024 (pag 2)

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 (agenzia umbria notizie)

Ecoin 36

Ast: assessore De Rebotti, “incontro costruttivo al Mimit, massimo

impegno della Regione”

(aun) – Perugia 30 dic. 024 – L’incontro di oggi al Mimit è stato

convocato sulla base di un ordine del giorno, conosciuto da tutti

i partecipanti, con due punti specifici: la verifica dello stato

dell’arte sul procedimento dei contributi legati al programma di

investimenti di Ast e le iniziative per il contenimento dei costi

energetici. Lo rende noto l’assessore alle politiche industriali

della Regione Umbria, Francesco De Rebotti.

“Reputo fondamentale, come ribadito anche in seno alla riunione di

oggi, affrontare quest’ultimo tema attraverso delle proposte

praticabili, normativamente inappuntabili e efficaci per

consolidare il progetto di sviluppo di Ast, nella garanzia degli

investimenti e del mantenimento dei livelli occupazionali. Proprio

per questo il Ministro Urso, che ringrazio, – afferma De Rebotti –

ha inteso procedere ad un confronto serrato tra Governo, Regione e

azienda per esplorare le possibili soluzioni al tema dei costi

energetici contingenti fino all’appuntamento del 2029. All’interno

del perimetro temporale del 20 gennaio”.

“Sarà nostra cura – sottolinea – seguire con il massimo impegno

questa fase per approdare, come ribadito dal Ministro, in tempi

brevi alla firma dell’Accordo di Programma di Ast. Credo, come

ribadito più volte, che la tutela degli interessi delle nostre

aziende e di chi ci lavora, debba sempre prevedere che gli enti

territoriali siano sempre compatti nelle assunzioni di

responsabilità e nel perseguimento degli obiettivi generali”.

“Non scenderemo mai nella polemica o nella provocazione fine a se

stessa, avendo sempre rispetto delle Istituzioni ed a cuore il

futuro dell’Umbria, di chi la abita e di ci lavora. Per questo

motivo – conclude – oggi e per il futuro mi asterrò dal

rispondere a prese di posizione che poco hanno a che fare con il

metodo e gli obiettivi sopra descritti”.

Red/ig