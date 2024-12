Manovra, Ambrogio (FdI): “Approvazione è ulteriore tassello per sviluppo Nazione”

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

“Il via libera definitivo alla Legge di bilancio per il 2025 mantiene l’Italia sul percorso della stabilità e della crescita”, dichiara Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. “Il Governo – prosegue – è riuscito nel non semplice obiettivo di mantenere i conti pubblici in ordine e attuare il programma elettorale per cui gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia nel 2022, dimostrando, ancora una volta, coerenza ed affidabilità. Le limitate risorse disponibili a causa della montagna di debito accumulato per misure come reddito di cittadinanza e superbonus – continua Ambrogio – sono state indirizzate verso misure strategiche: taglio del cuneo fiscale, sostegno alle famiglie, riduzione delle aliquote IRPEF e supporto per formazione e lavoro. Tutti questi sono pilastri imprescindibili per lo sviluppo di un’Italia forte e competitiva”, conclude Ambrogio.

