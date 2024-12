CS ABRUZZO-VITA INDIPENDENTE, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*VITA INDIPENDENTE, VERRECCHIA (FDI): PROSEGUE LA POLITICA A MISURA DI

CITTADINO*

“Quasi 6 milioni di euro, per l’anno in corso, a sostegno della vita

indipendente di numerosi cittadini abruzzesi sono l’ennesimo chiaro segnale

di impegno serio e tangibile impiegato dal governo regionale, guidato da

Marco Marsilio, che non ha mai lasciato indietro nessuno. Abbiamo inteso,

come maggioranza, completare la graduatoria dei beneficiari predisponendo

le risorse necessarie. Una politica a misura di cittadino, ben diversa da

quella praticata dal centrosinistra che, quando governava, sulla materia si

dimostrò parecchio parsimonioso. Sono ancora una volta i fatti a

contraddistinguere questo governo di centrodestra, le chiacchiere

strumentali restano prerogativa di chi non ha certo soddisfatto le esigenze

primarie degli abruzzesi”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in

Consiglio regionale, *Massimo Verrecchia. *

L’aquila, 28 dicembre 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne