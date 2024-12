(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 GdF, OSNATO (FdI): 47 MILIONI DI ADDOBBI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI, TUTELA DEI CONSUMATORI AL PRIMO POSTO

“Mi congratulo con la Guardia di Finanza di Legnano per l’operazione che ha portato al sequestro di oltre 47 milioni di addobbi natalizi contraffatti, un intervento che dimostra ancora una volta l’efficacia delle Fiamme Gialle nel contrastare fenomeni che danneggiano i consumatori e il mercato”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze di Montecitorio – in merito all’ indagine che ha sventato l’immissione in commercio di articoli con marchio CE falsificato. “Un plauso va ai Finanzieri e alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per aver agito con determinazione contro chi tenta di trarre profitto ingannando i cittadini con prodotti potenzialmente insicuri. Questi reati minano la fiducia nei mercati e penalizzano le imprese oneste, che rappresentano la spina dorsale della nostra economia”, conclude Osnato

