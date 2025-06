(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 CLEMENTE MASTELLA A “FILOROSSO” (RAI 3): “NON ESISTE UN ELISIR PARTICOLARE. OCCORRE COMPRENSIONE E DELICATEZZA NEL RAPPORTO. I GIOVANI POLITICI SONO IMPAZIENTI A PRESCINDERE ”

Roma, 30 giugno 2025

“Non esiste un Elisir particolare, una formula magica, occorre comprensione e delicatezza nel rapporto”. Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3. La trasmissione si è collegata con Ceppaloni dove sono in corso i festeggiamenti per i 50 anni di matrimonio tra Clemente Mastella e Sandra Lonardo.

Mastella ha ricordato come con la moglie “siamo andati avanti con molto amore, con la fede che ci ha visti insieme nei momenti più drammatici”.

Una condivisione che Mastella si è sentito di consigliare “alle giovani coppie”. Incalzato dall’inviato Tommaso Giuntella se il consiglio può essere valido anche per i giovani politici, Mastella ha spiegato che “i giovani politici sono impazienti a prescindere e infatti qui mi trovo bene con Casini, Piantedosi e la cultura democristiana. La Dc aveva pazienza”.

