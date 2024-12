Fwd: GRUPPO CESTARI: DAL SUD A PARTNERSHIP PER L’ENERGIA PULITA A ZANZIBAR

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

*GRUPPO CESTARI: DAL SUD A PARTNERSHIP PER L'ENERGIA PULITA A ZANZIBAR *

Un passo significativo verso un futuro energetico sostenibile è stato

compiuto con la firma di un accordo quadro tra Strategic Energy Resources

(SER) società del Gruppo Cestari -ramificata al Sud con sedi ed uffici

operativi in Campania, Basilicata, Calabria – il Ministero dell’Acqua,

Energia e Minerali del Governo rivoluzionario di Zanzibar, rappresentato

dal Segretario principale Dott. Joseph Kilangi.

Con 15 sedi nel mondo, il Gruppo è gestito dall’ingegnere Alfredo Carmine

Cestari, imprenditore con una lunga carriera internazionale, insieme ai tre

figli, Giovanni, Angela e Marisol.

L’isola di Zanzibar è una regione semi-autonoma della Tanzania, conta

all’incirca 1, 3 milioni di abitanti ed ha una superficie totale di 2.461

kmq, attualmente è la meta più ambita per i suoi paesaggi naturali e

l’economia dell’isola è tra le più sviluppate rispetto a quella di molte

nazioni del continente africano.

Dal punto di vista energetico o meglio delle energie rinnovabili, l’isola

negli ultimi anni ha avuto un incremento delle Installazioni Fotovoltaiche,

di conseguenza Zanzibar è sulla strada giusta per diventare un’isola

energeticamente indipendente grazie all’incremento di progetti fotovoltaici

di grande scala o di installazioni più piccole promosse da investitori

internazionali e Resort di lusso.

Questa tendenza è motivata dalla volontà di migliorare la sicurezza

energetica di queste strutture ed è uno dei settori chiave dell’economia

dell’isola.

Il partenariato strategico – sottolinea una nota Ser-Gruppo Cestari – mira

a trasformare il panorama energetico dell’arcipelago, promuovendo

l’adozione di fonti rinnovabili e lo sviluppo di progetti innovativi.

Il memorandum d’intesa prevede un impegno pluriennale per la realizzazione

di un ambizioso piano energetico nazionale. SER, società italiana con una

solida esperienza nel settore, fornirà un supporto completo a Zanzibar,

dall’analisi di fattibilità alla progettazione, fino all’attuazione e al

finanziamento dei progetti.

L’accordo si concentra sullo sviluppo di diverse tecnologie rinnovabili,

tra cui fotovoltaico, eolico, biomassa, energia mareomotrice e sistemi di

accumulo. Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti di credito di

carbonio.