[Comune Palermo] Illuminazione pubblica. Costa sud. Dichiarazione di Pasquale Terrani

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 “La Costa-Sud di Palermo avrà nuovi impianti di illuminazione pubblica, per

un importo di 13.6 milioni di euro di fondi Poc.

La giunta Lagalla ha approvato sbloccando il Progetto, la delibera prevede

la riqualificazione ed efficentamento degli impianti di illuminazione

pubblica, con la sostituzione delle lampade attuali ormai vetuste con altre

di nuova generazione a LED di ultima generazione, ove è possibile anche con

la sostituzione di tutti l’impianto (cavi, quadri elettrici ecc.).

La sostituzione e l’efficientamento permette l’abbattimento dei costi…

A Settembre 2023 in consiglio comunale, durante l’approvazione del piano

annuale e triennale delle opere pubbliche, ho presentato come primo

firmatario un emendamento (foto allegata) di modifica dell’importo

lo stesso è stato condiviso da quasi tutti i consiglieri di maggioranza ed

opposizione, conseguentemente approvato all’unanimità.

Ricordo che questi interventi sono previsti nell’area Sud della Città,

partendo da Sant’Erasmo – Oreto sino a via Pomara al confine con Villabate

e rispettivamente dalla bretella laterale della circonvallazione (viale

Regione Siciliana) e da Via Messina Marine e aree interne incluse..

Da parecchi anni questa parte della Città con forti criticità con strade al