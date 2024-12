Approvato il bilancio di previsione 2025 di Altopascio | Ok a fondi per il centro sportivo polivalente di Marginone, via a nuovi cantieri | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 Comunicato stampa

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 DI ALTOPASCIO: OK AI FONDI PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI MARGINONE. VIA A NUOVI CANTIERI

ALTOPASCIO, 27 dicembre 2024 – Risorse per il sociale, riduzione del piano tariffario Tari di 100mila euro così da gravare ancora meno sui cittadini per la tariffa rifiuti, nuovi cantieri e ok al mutuo da 1 milione di euro (a tasso zero per 15 anni) per realizzare il nuovo centro sportivo polivalente di Marginone. Al via anche agli appalti per le opere previste nel precedente piano triennale: il 2025 dell’amministrazione D’Ambrosio si distingue per i cantieri in partenza, una programmazione puntuale sulla progettazione del territorio e sul lato ambientale, per gli interventi sul sociale, sulla scuola, sulla cultura e il turismo, per un’attenzione specifica per le frazioni, le famiglie e la semplificazione dei rapporti tra cittadino e ente pubblico. A dirlo è il bilancio di previsione approvato in consiglio comunale lunedì scorso, 23 dicembre, dalla maggioranza comunale di Altopascio, che ha votato in modo compatto i documenti contabili e di programmazione.