Proseguono gli eventi natalizi ad Alatri…Progetto Natale al Centro – Segui la Stella

(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 /*”Il Laboratorio degli Elfi”*/

Il 19 e 27 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025

ore 15:30 – 17:30

Sala degli Archi – Chiostro S. Francesco – Piazza Regina Margherita

/*Progetto Segui la Stella – Natale al Centro*/

/con tante divertenti attività, laboratori creativi, Mascotte di Natale, truccabimbi natalizio, angolo foto, magica merenda…/

*Leggi di più…* [1] /*”Veni Domine”*/

Sabato 28 dicembre 2024 ore 18:00

Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini

il /Coro “In Laetitia Cantus”/ presenta

il *Concerto di Natale*

Diretto da /Elisabetta Scerrato/

Pianoforte: /Antonella Di Lauro/

Ingresso libero

*Leggi di più…* [2] /*”Christmas Amèlie School in Tour”*/

Domenica 29 dicembre 2024 ore 15:00

Largo P. Cittadini (Girone) presso i Mercatini di Natale

/Amèlie Vocal School /di Frioni Roberta presenta

*Concerto di Natale*

/con esibizioni natalizie durante la giornata/

Vi aspettiamo!

*Leggi di più…* [3] /*Gran Concerto di Capodanno 2025*/

Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 18:00

Salone Spalvieri – Palazzo Gottifredo – Alatri

/Il giorno di Capodanno il Salone Spalvieri, all’interno del Palazzo Gottifredo, in un clima di festa e spensieratezza, si colorerà di suoni e musica con l’Orchestra sinfonica delle Cento Città, diretta per l’occasione dal M° Manlio Polletta./

/Il Concerto, presentato dalla bravissima Claudia Manni, è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Lazio./

Ingresso libero

*Leggi di più…* [4] /*”Natale nel Mondo 2025″*/

Giovedì 2 gennaio 2025 ore 18:30

Chiesa di San Francesco – Alatri

L’/Associazione Culturale “Coro Ernico”/ presenta

*Concerto di Natale – 50° Anniversario*

Presidente: /Angelo Della Morte/

Direttore: /Antonio D’Antò/

Ingresso libero

*Leggi di più…* [5] /*”Esplorando il Tempo”*/

Venerdì 3 gennaio 2025 ore 18:00

Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini

l/’Associazione Culturale Harmonia Vitae/ -/ Ensemble Musica e Poesia/

presenta

/*Riflessioni sul tempo e l’amore nella musica dei cantautori*/

con i musicisti:

/Luigi Cialone – voce e chitarra/

/Elisabetta Scerrato – voce e pianoforte/

/Nadia Rossi – voce e flauto/

/Francesco Colazingari – basso/

Ingresso libero

*Leggi di più…* [6] /*”I Sentieri del ‘900″*/

Domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30

Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini

*/Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità”/*

con l’attore e doppiatore /Riccardo Peroni/

al pianoforte il /M° Gesualdo Coggi/

Ingresso gratuito

*Leggi di più…* [7] /*Concerto dell’Epifania*/

Domenica 5 gennaio 2025 ore 21:00

Biblioteca Comunale “L. Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini

a cura della /Banda Ernica di Alatri/ e /Alatri Sax Quartet /

Ingresso libero

*Leggi di più…* [8] /*”W La Befana”*/

Lunedì 6 gennaio 2025

Viale Duca D’Aosta – Girone

Dalle ore 10:00

*….Aspettando la Befana*

*Arrivo della Befana e distribuzione di piccoli doni ai bambini da 1 a 8 anni*

Ritiro buoni presso la sede della Pro Loco (fino ad esaurimento)

Vi aspettiamo!

*Leggi di più…* [9] /*Programma Eventi di Natale 2024 ad Alatri*/ *Leggi di più…* [10]

03011 Alatri (Fr)

/*Il Consigliere Delegato alla Cultura*/

/*Sandro Titoni*/