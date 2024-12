GIUDICE SPORTIVO 1^ GIORNATA DI RITORNO GARE DEL 20, 21, 22 e 23 DICEMBRE 2024 – Comunicato di Campionato 94DIV

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 20, 21, 22 e 23 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21, 22 e 23 Dicembre 2024

1^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante

dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Dicembre 2024 ha adottato le

deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20,21,22 e 23 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della prima giornata di ritorno del Campionato i

sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,

CATANIA, CAVESE, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PESCARA,

POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TEAM ALTAMURA, TRENTO e TRAPANI hanno, in

violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:- introdotto nell’impianto sportivo ed

utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi,

fumogeni e bengala);

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da

questo Giudice di non particolare gravità;

– esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo

Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA’

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. tra l’11° e il 13° minuto del primo tempo, quattro petardi, di elevata potenza nel

recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;

2. al 16°, 22°, 32°, 37°, 42° e al 43° minuto del primo tempo, al 20° e al 40° minuto

del secondo tempo, nove petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di

atletica), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TORRES

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 24° minuto del secondo tempo, due bicchieri pieni

di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per assenza del medico sociale durante la gara.

Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 1000

per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,

C.G.S. e dell’art 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei

fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze

dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,

r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo e al 39° minuto

del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza

conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che

non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi

adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per

fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità

pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un

fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bengala nel

recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 45°

minuto del secondo tempo, per circa tre minuti, tre striscioni di circa 10 metri

ciascuno, che componevano una frase oltraggiosa nei confronti delle Forze

dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che

non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate

le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati

ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ALBINOLEFFE per avere i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva

Ospiti, intonato:

1. fra il 21° ed il 23° minuto del secondo tempo, dopo un calcio di rigore assegnato

a favore della squadra avversaria e non realizzato, un coro oltraggioso e offensivo

nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto;

2. al 23° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro,

ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi

compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la

società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

UNION CLODIENSE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di

sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore

Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver

lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica piena di

liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici

dello spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Centrale

Curva Nord, intonato:

1. al 20° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di

un’altra squadra avversaria, ripetuto per circa novanta secondi;

2. al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un’altra

squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i

modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

PINETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i

modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS ENTELLA per avere uno dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio

della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso

in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate

le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo

(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord

Ospiti, intonato, al 23° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti

delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i

modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MODICA GIACOMO

(ACR MESSINA)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria,

applaudiva in modo ironico per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S,

valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CAMPAGNOLO ANDREA

(CASERTANA)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa

nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi

irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva).

ZOTTI CARLO

(LECCO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei

confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del

SIG. PENZO DARIO, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive

venendo anche in contatto fisico con quest’ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,

comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,

r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA GAETANO

(GUBBIO)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della

Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro confronti per

contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CUSATIS GIOVANNI

DI CARLO DOMENICO

(ALCIONE MILANO)

(ASCOLI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PENZO DARIO

(UNION CLODIENSE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei

confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l’area tecnica, si avvicinava alla

panchina avversaria e proferiva nei confronti del SIG. ZOTTI CARLO parole offensive venendo

anche in contatto fisico con quest’ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,

comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,

r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PAOLUCCI LORENZO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei

confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro,

puntando il dito nella sua direzione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e proferendo

all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,

36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della

condotta tenuta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOZZUOLO ALESSANDRO

(GUBBIO)

per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

DALMAZZI ALESSANDRO

(LUMEZZANE)

per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto, a seguito di un fallo fischiato da quest’ultimo, applaudiva platealmente

e pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ESEMPIO STEFANO

(TURRIS)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FOSSATI MARCO EZIO

GECCHELE PIETRO

ANGILERI ANTONY

VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN

(ALBINOLEFFE)

(CALDIERO TERME)

(MONOPOLI)

(PADOVA)

GIANNOTTI PASQUALE

(TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO

(TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

D UFFIZI SIMONE

VARONE IVAN

VISENTIN SANTIAGO GUIDO

DE CRISTOFARO ANTONIO

PRISCO ANTONIO

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

VEZZONI FRANCO ORLANDO

NJAMBE MOUSSADJA

LAEZZA GIULIANO

FRANZOLINI ANDREA

LIGUORI MICHAEL

VALZANIA LUCA

DE MARINO DAVIDE

LANGELLA CHRISTIAN

PARIGI GIACOMO

BLONDETT EDOARDO

D’AMICO FELICE

GIORICO DANIELE

PAGANINI LUCA

PUCCIARELLI MANUEL

(ASCOLI)

(ASCOLI)

(AUDACE CERIGNOLA)

(AVELLINO)

(BENEVENTO)

(CAMPOBASSO)

(FOGGIA)

(GIUGLIANO)

(L.R. VICENZA)

(LEGNAGO SALUS)

(PADOVA)

(PESCARA)

(PRO VERCELLI)

(RIMINI)

(RIMINI)

(SORRENTO)

(TEAM ALTAMURA)

(TORRES)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETRUCCI DAVIDE

INVERNIZZI ANDREA

STABILE GIACOMO

LUNGHI ALBERTO

GYABUAA MANU EMMANUEL

OBRIC RELJA

PARIGINI VITTORIO

VISCARDI ANGELO

VIVIANI MATTIA

CELESIA CHRISTIAN

MATESE MATTIA

ORLANDO FRANCESCO

AFENA-GYAN FELIX OHENE

SANDON THOMAS

(ACR MESSINA)

(ALCIONE MILANO)

(ALCIONE MILANO)

(ARZIGNANO V.)

(ATALANTA U23)

(ATALANTA U23)

(AUDACE CERIGNOLA)

(BENEVENTO)

(BENEVENTO)

(CAMPOBASSO)

(CASERTANA)

(FOGGIA)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(L.R. VICENZA)

ILARI CARLO

GASBARRO ANDREA

MALOTTI MANUELE

MINOTTI GABRIELE

LAMBRUGHI ALESSANDRO

GERMINARIO GIANLUCA

PITOU JONATHAN HUGO

RIVIERA CORRADO

DE FRANCESCO ALBERTO

VITIELLO ANTONIO

GUARRACINO MARIANO

DE SANTIS EROS

DIPINTO NICOLA

AUCELLI CHRISTIAN

GATTI CHRISTIAN

(LECCO)

(LUCCHESE)

(LUMEZZANE)

(MILAN FUTURO)

(PERGOLETTESE)

(PINETO)

(PRO PATRIA)

(RENATE)

(SORRENTO)

(SORRENTO)

(TARANTO)

(TEAM ALTAMURA)

(TEAM ALTAMURA)

(TRENTO)

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAZZOLO FRANCESCO

GALLO ANDREA

VONA EDOARDO

ITALENG NGOCK JONATHAN

VERDE FRANCESCO

BENEDETTI AMEDEO

(CALDIERO TERME)

(CROTONE)

(LATINA)

(PONTEDERA)

(TARANTO)

(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FRISENNA GIULIO

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO

CARRETTA MIRKO

BALESTRERO DAVIDE

DI LIVIO LORENZO

FAZZI NICOLO

PRETATO MATTIA

ERRADI BILAL

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

(ACR MESSINA)

(AZ PICERNO)

(CASERTANA)

(FERALPISALO’)

(LATINA)

(LUCCHESE)

(PONTEDERA)

(POTENZA)

(RENATE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BERTINI MARCO

ESPOSITO EMMANUELE

SILVA PERTINHES JONATHAN

TORDINI MATTIA

FUSI PIETRO

PIEROZZI EDOARDO

CLEMENTE GIANLUCA

AURILETTO SIMONE

BUCHEL MARCEL

(ASCOLI)

(AZ PICERNO)

(CROTONE)

(LECCO)

(PADOVA)

(PESCARA)

(PRO VERCELLI)

(RENATE)

(SPAL)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUSU MIHAI VASILICA

(ALBINOLEFFE)

ALLEGRETTO ANDREA

PETITO FRANCESCO PIO

BERRA FILIPPO

SIMONETTI PIER LUIGI

MANCINI DAVIDE

LIBERA HERGHELIGIU DENIS

MAZZOCCO DAVIDE

ALBORGHETTI MATTIA

MAISTO FRANCESCO

STRAMACCIONI DIEGO

ROSSI FAUSTO

STANGA LUCA

DIABY ABOUBAKAR

SELVINI ALESSANDRO

MONACHELLO GAETANO

BARTESAGHI DAVIDE

STALMACH DARIUSZ PIOTR

FAEDO CARLO

AMORAN TOLUWANIMI PETE

NICOLI SIMONE

DURMUSH MERT MYUSLYUM

ANTONELLI NICOLO

CASINI RICCARDO

COCETTA NICCOLO

MANZI CLAUDIO

MARCONI IVAN

(AZ PICERNO)

(AZ PICERNO)

(BENEVENTO)

(BENEVENTO)

(CAMPOBASSO)

(FERALPISALO’)

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO)

(GUBBIO)

(GUBBIO)

(L.R. VICENZA)

(LECCO)

(LEGNAGO SALUS)

(LUCCHESE)

(LUMEZZANE)

(MILAN FUTURO)

(MILAN FUTURO)

(PADOVA)

(PERUGIA)

(PIANESE)

(SESTRI LEVANTE)

(TORRES)

(TORRES)

(TURRIS)

(VIRTUS ENTELLA)

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

IANNARILLI ANTONY

REDAN DAISHAWN ORPHEO

PIERNO ROBERTO

SERRA ANTONELLO

STRONATI RICCARDO

PELLEGRINI JACOPO

CAMIGLIANO AGOSTINO

MONTIPO MARTIN

MASALA MICHELE

SIGNORINI ANDREA

CITI ALESSANDRO

SCAGLIA FILIPPO

FURLAN JACOPO

MICELI MIRKO

GHEZZI ANDREA

CANGIANIELLO SIMONE

SCALA SALVATORE PIO

ZAMMARINI ROBERTO

CICERELLI EMANUELE PIO

DE BOER KEES CORNELIS H

BRENTAN MICHAEL

(AVELLINO)

(AVELLINO)

(CAMPOBASSO)

(CAMPOBASSO)

(CROTONE)

(FERALPISALO’)

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO)

(GIUGLIANO)

(GUBBIO)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(LECCO)

(MONOPOLI)

(RENATE)

(SORRENTO)

(SORRENTO)

(SPAL)

(TERNANA)

(TERNANA)

(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAMELE LUIGI

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN

CECOTTI TOMMASO

CORTESI MATTEO

GEGA ERTIJON

LUNETTA GABRIEL ANTONIO

LIVERANI LUCA

MANGIAPOCO STEFANO

VALDESI ANDREA

GIL PUCHE JAVIER

ZUBEREK JAN

TRAORE CHAKA

GANZ SIMONE ANDREA

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP

EGHAREVBA DESTINY EFOSA

MALAGRIDA LORENZO

BIDAOUI SOUFIANE

MELI GABRIEL MANUEL

PAPAZOV TOMISLAV IVANOV

SACCO FRANCESCO

DONATI FRANCESCO

MARTELLA BRUNO

SCOTTO LUIGI

BIFULCO ALFREDO

SPINI CRISTIAN

(ALCIONE MILANO)

(ATALANTA U23)

(CARPI)

(CARPI)

(CATANIA)

(CATANIA)

(FERALPISALO’)

(GIANA ERMINIO)

(GIUGLIANO)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(LECCO)

(MILAN FUTURO)

(NOVARA)

(PERUGIA)

(RENATE)

(RIMINI)

(SPAL)

(TARANTO)

(TARANTO)

(TARANTO)

(TERNANA)

(TERNANA)

(TORRES)

(TRAPANI)

(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi

con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 24 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

