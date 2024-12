CS – GINOSA (TA) TUTTO PRONTO PER LA 3^ EDIZIONE GALA’ DELLO SPORT

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 *Spett.li testate giornalistiche,*

GINOSA, TUTTO PRONTO PER LA 3^ EDIZIONE DEL GALA’ DELLO SPORT

Tutto pronto per la terza edizione del Galà dello Sport – Città di Ginosa,

in programma per venerdì 27 dicembre 2024 a partire dalle ore 20,30 presso

la Sala Ricevimenti Imperatore di Puglia.

Un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale per premiare i numerosi

atleti ginosini e marinesi che anche nel 2024 si sono distinti nelle

rispettive discipline sportive a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio Regionale della Puglia e dal CONI

– Comitato Regionale Puglia.

