Commemorazione delle vittime della banda della Uno Bianca

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Luigi Pasqui e Paride Pedini, assassinati a Castel Maggiore il 27 dicembre 1990

Venerdì 27 dicembre 2024 ritrovo alle ore 10.00 presso il monumento alle vittime in via Resistenza (Trebbo di Reno)

Intervengono l’Amministrazione comunale con il sindaco Luca Vignoli e l’Associazione dei familiari delle vittime con il presidente Alberto Capolungo

A seguire:

– trasferimento in via dell’Artigiano per omaggio alla lapide commemorativa di Paride Pedini

– trasferimento in via Galliera – fronte Villa Zarri – per omaggio alla lapide commemorativa di Luigi Pasqui

L’omaggio alla memoria di Luigi Pasqui e Paride Pedini, vittime della “banda della uno bianca”, si tiene nel 33° anniversario della scomparsa, sui luoghi dove il 27 dicembre 1990 i due cittadini di Castel Maggiore furono assassinati: presso la stazione di servizio sulla Provinciale Galliera, dove Luigi Pasqui fu freddato al termine di una rapina, e a Trebbo di Reno, davanti all’abitazione di Pedini, sfortunato testimone del cambio di vettura da parte dei banditi.

La banda della uno bianca ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva dei cittadini di Castel Maggiore: oltre a Pasqui e Pedini, si devono ricordare Umberto Erriu e Cataldo Stasi, giovani carabinieri in servizio presso la locale stazione, trucidati in un agguato teso la notte del 20 aprile 1988,