Ricordiamo oggi in AQP – via Cognetti

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *OGGI: LE SCELTE DELL’AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE PER IL FUTURO DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO IN PUGLIA*

Oggi lunedì 23 dicembre, alle ore 11.00, nel palazzo dell’Acqua (sede AQP)

in via Cognetti 36 a Bari si terrà una conferenza stampa su “Le scelte

dell’Autorità Idrica Pugliese per il futuro del servizio idrico integrato

in Puglia”. Sono previsti gli interventi di* Michele Emiliano, Presidente

della Regione Puglia**,* di *Antonio Matarrelli, Presidente Autorità idrica

pugliese (AIP) e di Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese

(AQP).*

*Per la stampa: è possibile partecipare da remoto alla conferenza stampa

collegandosi tramite piattaforma virtuale a cura

di AQP*