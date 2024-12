(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Ponte Stretto: Germanà (Lega), chiusa Conferenza Servizi, tassello importante per realizzazione

Roma, 23 dic. – “Oggi, con la chiusura della Conferenza dei Servizi sul Ponte sullo Stretto, un altro importante tassello nella giusta direzione. Ancora un passo avanti significativo per la realizzazione della struttura. Con il ministro Matteo Salvini alla guida del Mit, azioni concrete nell’interesse dei nostri territori, del Sud e dell’intero Paese”.

Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato