Comunicato Stampa del Consiglio dei ministri n. 109.

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 centercenter00

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 109

23/12/2024

PALAZZO CHIGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 23 DICEMBRE 2024

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 15.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

EMERGENZA-PNRR

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto legge relativo a misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il decreto-legge reca le seguenti misure:

predisposizione, demandata al Commissario straordinario di Caivano, di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di sei Comuni e aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: Rozzano, Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova, Rosarno-San Ferdinando, Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo Borgonuovo. Il Commissario si avvale del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. e di Sport e Salute S.p.A., della struttura di supporto alle sue dirette dipendenze, di 6 subcommissari e 2 esperti aggiuntivi;

conferimento temporaneo al funzionario della carriera prefettizia di un incarico dirigenziale diverso o ulteriore rispetto a quello di cui è titolare, per la durata massima di un anno, prorogabile anche più di una volta, purché entro l’arco temporale di un biennio dalla scadenza del primo conferimento;

al fine di porre fine alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana, si attribuisce al Commissario straordinario per il contrasto alla crisi idrica il potere di intervenire, in via d’urgenza, per la realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi di Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 può chiedere il supporto delle strutture operative di protezione civile in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo;

disposizioni urgenti in materia di lavoro: si estende di ulteriori 24 mesi l’operatività delle agenzie per il lavoro dei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari; si ricomprendono nel programma europeo “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) anche i contratti di solidarietà; si rifinanzia l’indennità della diretta collaborazione degli uffici del Ministero del Lavoro;

si trasferiscono alla “Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque” i compiti, le funzioni e le risorse finanziarie del Commissario straordinario MOSE (che cessa dalle proprie funzioni, e si consente al Presidente dell’Autorità di conferire, con una percentuale del 50%, in deroga alle vigenti disposizioni, gli incarichi di livello dirigenziale non generale per l’avvio delle attività;

le quote di otto per mille possono essere utilizzate dallo Stato oltre che per il recupero anche per la prevenzione di tossicodipendenze e dipendenze patologiche;

si introduce una disposizione di interpretazione autentica finalizzata a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura di federazione sportiva; la norma non può trovare applicazione per i vertici delle Federazioni che sono anche Enti pubblici (segnatamente ACI, AeCI e UITS – Unione italiana tiro a segno);

al fine di assicurare l’attuazione entro la fine del 2024 della riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, si prevede che: il MASE definisca criteri e condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza; i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, nonché le misure disciplinari, in caso di inadempimento, siano definiti con DM del MASE, sentita ARERA; ARERA definisca il corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza fornita dal GSE;

gli elementi qualificanti della riforma e le misure necessarie per la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici sono definiti con DM del MIM.

UCRAINA

Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (Decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere.

CULTURA

Misure urgenti in materia di cultura (Decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di cultura. Il DL introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui:

adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell’editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

stanziamenti volti a: favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024; sostenere l’editoria libraria con 30 mln. di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 mln. di euro per il 2024; permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio; assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea; incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura;

ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.

CONFESSIONI RELIGIOSE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato due disegni di legge relativi alla modifica:

della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. La modifica consente alle Assemblee di Dio in Italia di aggiungere tra le finalità della destinazione dei proventi derivanti dall’otto per mille anche quelle assistenziali e culturali; e di concorrere alla ripartizione della quota dell’otto per mille risultante dalle scelte non espresse dai contribuenti;

della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. La modifica è volta ad ampliare la platea dei soggetti ai quali la Tavola valdese può affidare l’attuazione degli interventi sociali, assistenziali, umanitari, culturali in Italia e all’estero, finanziabili con le entrate dell’otto per mille dell’IRPEF, ricomprendendovi gli “altri organismi senza fini di lucro”.

TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA ITALIA E LIBIA

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (Disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.

Il Trattato consente il trasferimento nel Paese di origine per scontarvi la pena residua dei cittadini condannati in via definitiva e detenuti nell’altro Stato, al fine di facilitarne il reinserimento. Il trasferimento potrà avvenire se la sentenza sia passata in giudicato, la parte di condanna da espiare sia di almeno un anno, salvo casi eccezionali, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto dev’essere trasferito, i due Stati siano d’accordo sul trasferimento. Occorre inoltre che il condannato dia pieno e consapevole consenso, tranne che nei suoi confronti sia stata disposta misura di espulsione o altra per cui non possa più soggiornare nello Stato di condanna, oppure in caso di fuga verso lo Stato di esecuzione.

DELEGA MEF

Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21 (Disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21, in materia di capitali. Il DL proroga di un anno, fino al 27 marzo 2026, il termine per l’esercizio della delega concernente la riforma organica delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. Proroga altresì il termine per l’emanazione di decreti legislativi correttivi da 18 a 24 mesi.

Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese. Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

“centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di lavoratore di età non superiore a 34 anni;

riforma della disciplina dei confidi;

fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

definizione degli operatori del settore Horeca;

termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

contrasto alle false recensioni online;

testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, della Cultura, Alessandro Giuli, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, la costituzione dell’albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Il testo tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della Conferenza delle regioni e dall’Anci;

su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, le disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il testo tiene conto dei pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e competenti Commissioni parlamentari;

su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, emanati per conformare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale – “Animal Health Law”. Il testo tiene conto dei pareri di Conferenza Stato-Regioni, competenti Commissioni parlamentari e MAECI, Ministero del Made in Italy e Ministero della Difesa;

su proposta dei Ministri per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

ORGANIZZAZIONE DEL MUR

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha approvato in esame preliminare due regolamenti, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, concernenti:

l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca. Tra le novità proposte rispetto alla vigente organizzazione, l’istituzione di nuove direzioni generali, che sono passate a 8, la costituzione di due Direzioni Generali – per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria e per la valutazione e la sicurezza della ricerca – in cui sono confluite le funzioni delle strutture tecniche soppresse. Nella neocostituita Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore vengono a confluire le competenze già distribuite tra i diversi uffici amministrativi;

l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance. Lo schema di decreto reca modifiche all’organizzazione vigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, riguardanti le funzioni della segreteria del Ministro, il personale degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione del trattamento economico spettante al segretario particolare e al capo della segreteria del Ministro.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 25 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare:

Legge Regione Umbria n. 22 del 28/10/2024 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l’istituzione dello psicologo di cure primarie”;

Legge Regione Abruzzo n. 17 del 30/10/2024 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione per pignoramento di credito verso terzi”;

Legge Regione Umbria n. 25 del 04/11/2024 “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”;

Legge Regione Umbria n. 26 del 04/11/2024 “Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali”;

Legge Regione Umbria n. 27 del 04/11/2024 “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”;

Legge Regione Umbria n. 28 del 04/11/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025)”;

Legge Regione Umbria n. 29 del 04/11/2024 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027”;

Legge Regione Piemonte n. 25 del 07/11/2024 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana)”;

Legge Regione Molise n. 7 del 07/11/2024 “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. e), del d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la costituzione di parte civile nel procedimento penale R.G.N.R 1001/2014 mod. 21, n. 1249/2014 R.G. Gip”;

Legge Regione Toscana n. 44 del 05/11/2024 “Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010”;

Legge Regione Veneto n. 27 del 05/11/2024 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo”;

Legge statutaria Molise BUR n. 61 del 09/12/2024 “Revoca delle deliberazioni legislative n. 14 del 5 marzo 2024, ad oggetto “Proposta di legge regionale n. 10, di modifica statutaria, concernente “Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)”. Approvazione con prima deliberazione” e n. 42 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto: “Legge regionale concernente “Modifiche della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)”. Seconda deliberazione. Approvazione”;

Legge Regione Campania n. 18 del 11/11/2024 “Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”;

Legge Regione Campania n. 19 del 11/11/2024 “Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea)”;

Legge Regione Basilicata n. 35 del 12/11/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”;

Legge Regione Basilicata n. 36 del 12/11/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.)”;

Legge Regione Basilicata n. 37 del 12/11/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;

Legge Regione Basilicata n. 38 del 12/11/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 dell’Ente di gestione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”;

Legge Regione Basilicata n. 39 del 12/11/2024 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 del Parco Naturale Regionale del Vulture”;

Legge Regione Basilicata n. 40 del 12/11/2024 “Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)”;

Legge Regione Toscana n. 45 del 06/11/2024 “Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali. Modifiche alla l.r. 63/2005”;

Legge Regione Toscana n. 46 del 07/11/2024 “Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007”;

Legge Regione Toscana n. 47 del 07/11/2024 “Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017”;

Legge Regione Toscana n. 48 del 07/11/2024 “Norme in materia di manutenzione del territorio”;

Legge Provincia Autonoma Bolzano n. 9 del 09/11/2024 “Debito fuori bilancio”.

VARIE

INFORMATIVE

I Ministri per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone hanno svolto un’informativa sulla predisposizione di un disegno di legge di iniziativa governativa in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare. Il Tavolo tecnico che si è costituito sul tema ha approfondito tre tematiche: finalità e definizione della figura del caregiver; procedura per il riconoscimento; tutele e sistema dei sostegni. Sulla base di queste direttrici e con l’ulteriore coinvolgimento dei soggetti componenti il Tavolo interministeriale, sarà predisposto un disegno di legge da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri.

DELEGA DI FUNZIONI

Il Consiglio dei ministri è stato sentito in merito alle funzioni delegate, a decorrere dal 23 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio onorevole Tommaso Foti per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Le funzioni delegate riguardano: la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; la materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale; le ulteriori competenze per l’esercizio delle materie delegate.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato la sottoscrizione con condizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni centrali, triennio 2022-2024, sottoposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci: la proroga di un anno dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia; la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Cecina della provincia di Livorno.

POTERE SOSTITUTIVO

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all’affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale ottimale di Trapani (ATO 7 della Regione Siciliana) a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Presidente Meloni la nomina a Consigliere della Corte dei conti del dott. Raffaele Borriello;

su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani

il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabio Sokolowicz presso Roma Capitale, per ricoprire l’incarico di Consigliere diplomatico, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell’incarico stesso;

la limitazione alla data del 31 dicembre 2024 del collocamento fuori ruolo dell’ambasciatore Stefano Sannino, attuale Segretario generale del Servizio europeo di azione esterna in Bruxelles e il contestuale collocamento fuori ruolo per ricoprire l’incarico di “Hors Classe Adviser” presso la direzione generale per le risorse umane della Commissione europea in Bruxelles a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del ministro plenipotenziario Stefano Verrecchia, per ricoprire l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari europei, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il collocamento fuori ruolo presso il Ministero della giustizia del ministro plenipotenziario Andrea Ferrari, per ricoprire l’incarico di Consigliere diplomatico aggiunto, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto:

le promozioni:

dei generali di divisione dell’Esercito, Rodolfo Sganga, Giovanni Gagliano e Francesco Olla, al grado di generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito;

del maggiore generale dell’Esercito, Angelo Assorati, al grado di tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito;

degli ammiragli di divisione della Marina militare, Stefano Barbieri e Pierpaolo Ribuffo, al grado di ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare;

del generale di divisione aerea dell’Aeronautica militare, Maurizio Cantiello, al grado di generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare;

la nomina del generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico Mario Sciandra nell’incarico di Direttore della Direzione generale dei lavori del Ministero della difesa;

su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle entrate al dottor Vincenzo Carbone, attuale Vice direttore vicario dell’Agenzia;

per il previsto sentito, la limitazione del comando presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze della dott.ssa Barbara Luisi a decorrere dal 1° gennaio 2025;

su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, la nomina a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del dott. Mario Pepe, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento e per la durata di sette anni.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.25.