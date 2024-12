[Comune Palermo] Delibera Consiglio dei Ministri per fondi su Borgo Nuovo, dichiarazione del sindaco

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

«Rivolgo il ringraziamento dell'amministrazione comunale al Governo

nazionale e, in particolare, al Ministro della Protezione civile Musumeci

per la delibera del Consiglio dei Ministri che sblocca risorse dal Fondo di

sviluppo e coesione per infrastrutture e riqualificazioni da destinare al

quartiere di Borgo Nuovo. Un segnale concreto dell’attenzione del Premier

Meloni nei confronti di Palermo e in continuità con il percorso di sinergia

tra Comune e Governo intrapreso nel corso della recente visita del Ministro

dello Sport Abodi a Borgo Nuovo».

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

