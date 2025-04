Cs. n.182 Celebrazione del 25 aprile 2025 a Ragusa

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Celebrazione del 25 aprile 2025 a Ragusa

Quest’anno il 25 aprile si celebra l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia. La città di Ragusa ha organizzato una cerimonia ufficiale che prevede un corteo e diverse tappe simboliche.

Il programma della cerimonia, stilato in collaborazione tra il Comune e la Prefettura, a seguito della scomparsa del Papa e su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non contempla la presenza della banda musicale, in quanto tutte le manifestazioni pubbliche si svolgeranno in modo sobrio e consono alla circostanza.

La giornata inizia alle ore 10:00 in Piazza Gramsci, dove il corteo sarà formato con le Associazioni Combattentistiche, il Gonfalone della Provincia e del Comune, le Autorità e la cittadinanza. Il corteo visiterà diverse location significative, tra cui la Stele all’Unità d’Italia, la Lapide al Ten. Lena, le Lapidi ai Caduti nel Palazzo del Comune e il Monumento ai Caduti in Guerra in Piazza San Giovanni.

Durante la cerimonia, saranno deposte corone di alloro e verranno eseguiti momenti di silenzio in segno di rispetto e memoria. La giornata si concluderà con la benedizione del Monumento ai Caduti da parte del Vescovo o del Parroco della Cattedrale.

La cerimonia è aperta a tutti i cittadini e rappresenta un importante momento di riflessione e celebrazione della libertà e della democrazia.

