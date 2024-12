++ remind ++ RINNOVO CONTRATTUALE SISTEMA REGIONE E DEL CORPO FORESTALE: DOMANI A NUORO CONFERENZA STAMPA DELL’ASSESSORA MOZZO

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 22 dicembre 2024 – Ricordiamo che domani alle 10:30, nella sala conferenze del Genio Civile di Nuoro, in Via Dalmazia 4, l’assessora degli affari generali, personale e riforma della regione, Mariaelena Motzo terrà una conferenza stampa per la presentazione del nuovo contratto collettivo di lavoro del Sistema Regione e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per il triennio 2022-2024.

Durante l’incontro l’assessora illustrerà le diverse modifiche apportate ai contratti recentemente sottoscritti e rinnovati, prima della loro naturale scadenza.

Ufficio Stampa Regione Sardegna