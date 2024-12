CS MANOVRA, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

sab 21 dicembre 2024

Manovra, Testa (FdI): bilancia rigore e sostegno a famiglie e imprese

“La manovra diventerà legge dopo il passaggio al Senato, ma il testo uscito

dalla Camera va nella direzione giusta bilanciando ed equilibrando il

rigore dei conti con il sostegno a famiglie, imprese e lavoratori. Ci sono

poi due norme, frutto di nostri emendamenti, che vanno a mio parere

sottolineati. Il primo va a potenziare i servizi sociali delle Regioni con

uno stanziamento di ben 45 milioni per il 2025. Al fondo si potrà attingere

sia per la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, nell’ottica

di una modernizzazione e razionalizzazione dei servizi, sia per coordinare

al meglio le strategie per un migliore funzionamento. Questa è solo una

delle risposte a chi ci accusava di aver aumentato le diseguaglianze. Gli

ultimi, cioè coloro che davvero sono rimasti indietro, non vengono

abbandonati ma al contrario assistiti sia con l’aumento delle risorse a

disposizione sia nel quadro di una ottimizzazione dei servizi per far sì

che le singole esigenze vengano analizzate con il massimo delle competenze.

Un altro provvedimento mira a ridurre le diseguaglianze territoriali ed è

rivolto ai piccolissimi comuni montani, con meno di 3000 abitanti, in

dissesto finanziario. Comunità così piccole non hanno la capacità di

gestione dei servizi che sono presenti, invece, in centri più grandi.Da qui

l’impossibilità di far fronte a spese maggiori per il rafforzamento delle

risorse per garantire il funzionamento dei servizi essenziali. Non ci sono

cittadini di serie A e di serie B. A tutti va garantito il medesimo accesso

ai servizi”. Lo ha detto il deputato abruzzese Guerino Testa, esponente di

Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.

