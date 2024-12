Barachini: “con risorse editoria governo difende sistema Italia”

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

“Ringrazio il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia per aver reso compatibile con gli equilibri di finanza pubblica l’incremento delle risorse per l’editoria. E’ stato uno sforzo importante che abbiamo messo in campo in piena sinergia, anche con le iniziative di Forza Italia, a difesa del sistema nazionale dell’informazione. Una scelta che in questo momento storico assume una rilevanza strategica in relazione alla competizione aggressiva internazionale e al flusso digitale di misinformazione e disinformazione”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, all’indomani del via libera della Camera alla legge di Bilancio che, a tutela del mondo dell’informazione, ha stanziato risorse aggiuntive per 50 milioni di euro e ha escluso dalla web tax editori e pmi.

“Ora sarà mio compito – prosegue Barachini – fare in modo che il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, possa rispondere alle necessità di investimenti in tecnologia, tanto più necessari in questo momento di lotta alle fake news, ai deep fake e di duro contrasto a ogni forma di pirateria e violazione del diritto d’autore favorite dall’innovazione informatica”.

“In questi due anni la traiettoria di un interesse specifico per la tutela del settore – evidenzia l’esponente dell’esecutivo – è stata segnata dalla riforma delle agenzie attesa da anni; dalle risorse nuovamente stanziate per i prepensionamenti; dalla creazione del Fondo Unico, a garanzia di una maggiore flessibilità in risposta alle contingenze; dallo stop al decalage della legge Crimi, che avrebbe portato all’azzeramento dei contributi diretti; dalla difesa dei livelli occupazionali e della professionalità dei giornalisti attraverso la Relazione della Commissione AI per l’informazione, che è divenuta parte del Ddl italiano sull’intelligenza artificiale e dalla massima attenzione alle situazioni di crisi”.