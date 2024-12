(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 ECOMAFIE, AURIEMMA (M5S): BENE INCHIESTA SU INCENERITORI, TANTI GLI ELEMENTI DA CHIARIRE

Roma, 20 dic. – “Importante la decisione della commessione bicamerale Ecomafie di accogliere la nostra richiesta di aprire un filone d’inchiesta su alcuni inceneritori d’Italia, compreso quello di Acerra. Una scelta che assume ancor più valore anche alla luce della dichiarazione del gestore dell’inceneritore di Acerra, che qualche giorno fa ha annunciato di voler incrementare di 100mila tonnellate la quantità dei rifiuti attualmente inceneriti, oggi pari a circa 800mila tonnellate. Ben venga dunque il filone d’inchiesta perché ci sono ancora tutta una serie di quesiti che da anni attendono di essere chiariti, come la proprietà dei terreni, ma soprattutto gli impatti ambientali e sanitari di questi impianti. Su questo noi continueremo a monitorare con pervicacia, come fatto in tutti questi anni. Per noi la salute dei cittadini e dell’ambiente è un faro”.

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma.

