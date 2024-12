CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco

nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con sole prevalente. In serata e

nella notte ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo

degli addensamenti sulle alpi occidentali con neve oltre 1000-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino residue piogge sulle coste abruzzesi, asciutto altrove con cieli

sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e

nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte si rinnovano

condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo locali piogge tra Calabria e Sicilia e sulle regioni

adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo per lo più

asciutto con cieli soleggiati, nuvolosità sulla Sardegna. Tra la serata e

la notte attesi dei passaggi nuvolosi con anche delle piogge sulle Isole

Maggiori.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a

Sud.

