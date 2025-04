(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 Aprile. Marcheschi (FdI): fondi per museo resistenza di Milano é impegno mantenuto del Governo

“Lo stanziamento di 6.5 milioni di euro per la realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza a Milano, annunciato dal ministro Giuli, è un impegno mantenuto dal governo Meloni che é impegnato, dal primo giorno del suo mandato, a promuovere la cultura del ricordo e della storia che ha reso grande la nostra Nazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione Cultura in Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica