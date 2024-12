(ACON) MINORANZE LINGUISTICHE. BERNARDIS (FP): POTENZIARE E TUTELARE IN RAI

(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 20 dic –

regionale hanno accolto l’ordine del giorno che ho presentato,

volto a rafforzare e tutelare il patrimonio dell’informazione in

lingua friulana e delle altre minoranze linguistiche della nostra

regione. Si tratta di un ulteriore impegno per la valorizzazione

delle nostre radici culturali, nell’ottica di promuovere una

sempre pi? inclusione e diffusione delle lingue minoritarie

attraverso strumenti moderni e concreti”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente) che, da promotore e primo firmatario

dell’ordine del giorno collegato alla legge di stabilit? 2025 e

intitolato ‘Valorizzazione e tutela del patrimonio

dell’informazione in lingua friulana e minoranze linguistiche

regionali’, aggiunge: “L’obiettivo ? quello di potenziare

l’offerta informativa radiotelevisiva per le minoranze

linguistiche regionali, promuovendo il ruolo della Rai quale

servizio pubblico essenziale per la diffusione del friulano,

dello sloveno e del tedesco, garantendo cos? una maggiore

rappresentanza delle comunit? linguistiche del nostro territorio”.

“L’ordine del giorno prevede un impegno della Regione Friuli

Venezia Giulia nel dare continuit? dialogo con la Rai per

monitorare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate alle

trasmissioni in lingua friulana e slovena. Al contempo – prosegue

Bernardis – si propone di esplorare la possibilit? di stipulare

una convenzione a prestazioni corrispettive con la Rai,

ispirandosi a modelli gi? adottati con successo in altre Regioni

a statuto speciale, al fine di potenziare l’offerta informativa e

culturale per le minoranze linguistiche”.

“La valorizzazione delle lingue minoritarie – spiega l’esponente

di maggioranza – non si limita alla produzione di programmi

radiotelevisivi, ma include anche la tutela del patrimonio

audiovisivo storico custodito nelle teche Rai FVG, un vero e

proprio scrigno della memoria collettiva regionale. Questo

patrimonio ? di primaria importanza per preservare e trasmettere

l’identit? culturale alle future generazioni”.

“Tra le proposte contenute nell’ordine del giorno – sottolinea il

consigliere di Fp – c’? l’impegno di valutare l’assegnazione di

una frequenza radiofonica digitale Dab regionale dedicata alle

trasmissioni in lingua friulana e alle altre minoranze

linguistiche, cos? da garantire una piattaforma stabile per la

diffusione delle culture linguistiche regionali”.

“L’istituzione di una sottocommissione in seno alla V Commissione

consiliare, dedicata all’indirizzo e al controllo della

convenzione tra Regione e Rai, ? un ulteriore elemento strategico

per monitorare costantemente i progressi e garantire la

trasparenza nell’utilizzo delle risorse”, aggiunge Bernardis.

“L’ordine del giorno ha ottenuto un vasto consenso in Consiglio

regionale, essendo stato sottoscritto e sostenuto insieme ai

consiglieri Markus Maurmair (Fdi) e Manuela Celotti (Pd) e

sostenuto all’unanimit? da tutti i gruppi consiliari. Questo

sostegno unanime conferisce grande forza all’atto e dimostra come

la tutela delle lingue minoritarie ? un tema condiviso e sentito

nella nostra regione”, conclude la nota.

