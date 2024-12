(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 *Oggetto: Ginecologo del “Ruggi” di Salerno arrestato perché accusato di

aver palpeggiato una paziente, la denuncia di Polichetti (Udc):

“Imbarazzante il silenzio del manager D’Amato sulla vicenda. Sarebbe giusto

che rassegni le dimissioni se gli è rimasta un po’ di dignità”*

La gestione dell’Azienda universitaria ospedaliera di Salerno finisce

nuovamente sotto i riflettori, mentre il manager Vincenzo D’Amato mantiene

il silenzio su temi cruciali come il collasso del Pronto soccorso, le

interminabili liste d’attesa e gravi vicende giudiziarie che coinvolgono

alcuni dipendenti. Mario Polichetti, responsabile nazionale per il comparto

Sanità dell’Udc, non esita a esprimere la propria indignazione e a chiedere

un deciso cambio di passo.

“È inaccettabile che un manager ormai in pensione, ma ancora al timone

dell’Azienda, resti immobile di fronte a una situazione tanto critica,”

dichiara Polichetti. “Il Pronto soccorso è al collasso, le liste d’attesa

per visite e prestazioni raggiungono tempi inaccettabili con una media di

tre mesi, e di fronte a gravi episodi che coinvolgono i dipendenti, vedi

l’ultimo caso riguardante un ginecologo di Cava de’ Tirreni finito in

carcere perché accusato di aver palpeggiato una paziente, resta in

silenzio. Tutto questo non è degno della sanità pubblica salernitana”.

Polichetti lancia quindi un appello diretto a D’Amato: “Chiedo al manager

un sussulto di dignità: dia le dimissioni e permetta a qualcuno con una

visione e una reale capacità di intervento di prendere in mano una

situazione che è ormai fuori controllo”.

Il responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc sottolinea

l’urgenza di una svolta: “I cittadini di Salerno meritano una sanità che

funzioni, che sia trasparente e che metta al centro il diritto alla salute.

Continuare su questa strada significa tradire ogni principio di servizio

pubblico e sacrificare il benessere di migliaia di persone”.

Polichetti invita infine le istituzioni a vigilare e a intervenire per

garantire che la sanità pubblica salernitana torni ad essere un modello di

efficienza e legalità.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI, RESPONSABILE NAZIONALE PER LA SANITA’ DELL’UDC