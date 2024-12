Comune di Giussano – Comunicato stampa / Diminuzione aliquota Irpef

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

gio 19 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Diminuisce l’IRPEF: l’addizionale comunale scende allo 0,65%Il Sindaco Citterio: “Terza riduzione in tre anni, politiche tributarie virtuose”

“Come Amministrazione Comunale raggiungiamo l’obiettivo prefissato di ridurre la pressione tributaria sui contribuenti, riducendo per la terza volta in tre anni l’aliquota Irpef: dal 2021 ad oggi, in termini amministrativi la durata di un Bilancio programmatorio, l’Irpef comunale è stata tagliata del 20%. Questa azione dimostra la virtuosa gestione delle finanze pubbliche e l’impegno concreto che l’Ente si è assunto nell’assicurare servizi di elevata qualità senza gravare sulle tasche dei cittadini”.

Così il Sindaco di Giussano, Marco Citterio, dopo che nella seduta di mercoledì 18 dicembre il Consiglio Comunale di Giussano ha approvato la riduzione dell’addizionale comunale IRPEF a partire dal 2025. Come specificato nel Bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Giussano (approvato dal Consiglio Comunale nella medesima seduta), a partire dal prossimo anno è previsto un calo dell’aliquota che passerà dall’attuale 0,69% allo 0,65%.

Il taglio dell’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF si pone in continuità con la prima riduzione già disposta dall’Amministrazione Citterio con delibera di Consiglio comunale del 13 dicembre 2021, con la quale l’aliquota era stata portata dallo 0,80% allo 0,74%. A questa aveva fatto seguito, nel dicembre 2023, un’ulteriore riduzione allo 0,69%.

“La riduzione dell’aliquota IRPEF, unitamente al mantenimento anche per il 2025 delle aliquote IMU in vigore, dimostra la ferma intenzione dell’Ente di alleggerire la pressione tributaria sui contribuenti – aggiunge l’assessore al Bilancio Paola Ceppi – Tutte le scelte compiute vanno in un’ottica di responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche, garantendo nel breve e nel medio termine gli equilibri di bilancio e assicurando ai cittadini l’erogazione di tutti i servizi con standard qualitativi invariati”.

L’esenzione al pagamento dell’aliquota Irpef a partire dal 2025 varrà per i redditi imponibili Irpef inferiori a 12mila euro: complessivamente, il numero degli esenti sfiorerà il 30%. A beneficiare della riduzione dell’Irpef approvata dal Consiglio Comunale saranno invece circa 13mila contribuenti.

19 Dicembre 2024