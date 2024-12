Comune di Giussano / Comunicato stampa – Bilancio comunale

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Bilancio previsionale 2025-2027: stanziati fondi per scuole, strade e verde pubblicoIl Sindaco Citterio: “Un milione di euro per interventi manutentivi agli istituti scolastici”

Fondi per interventi manutentivi nelle scuole, sulle strade e per la cura del verde pubbliche, un’attenzione particolare al tema della sicurezza ambientale e viabilistica, oltre a risorse da destinare ad interventi per la cura e il restyling di immobili comunali e spazi di aggregazione.

Con il voto favorevole del Consiglio Comunale, nella serata di mercoledì 18 dicembre l’assise ha dato il proprio via libera al Bilancio previsionale valido per il periodo 2025-2027, il documento che programma l’attività economica e finanziaria dell’Ente “con cui si intende rispondere in modo concreto a tre esigenze della nostra città – sintetizza il Sindaco Marco Citterio – Vogliamo incrementare gli standard strutturali dei nostri istituti scolastici, aumentare gli interventi di riqualificazione della città ed agire sulla sicurezza intesa in senso lato, abbracciandone l’aspetto idrico, ambientale e viabilistico”.

Per le scuole, il Bilancio previsionale prevede lo stanziamento di una cifra di assoluto rilievo: sul triennio 2025, 2026 e 2027 saranno effettuati interventi manutentivi pari a 1 milione di euro, destinati in modo particolare al restyling delle coperture. “In questo modo – aggiunge il Sindaco – assicuriamo ai nostri studenti luoghi ancora più confortevoli e investiamo sugli spazi scolastici anche destinati all’attività sportiva, rispondendo così alle richieste delle associazioni sportive del territorio”.

Aumentano le somme destinate alle asfaltature stradali che nel 2025 raggiungeranno un ammontare complessivo di oltre 600mila euro: attraverso questi fondi, l’Amministrazione Comunale avrà la possibilità di pianificare un maggior numero di interventi di manutenzione straordinaria che andranno ad interessare sia le arterie stradali più trafficate del territorio, sia strade ad uso prevalentemente residenziale. A questa somma si aggiungono 300.000 euro destinati alla mitigazione ambientale sulle strade derivanti da contributi regionali con specifici lavori di sicurezza idrica in punti maggiormente soggetti ad allagamenti in caso di forti piogge. In totale, sul 2025, gli investimenti per migliorie stradali sfiorano i 900mila euro.

Ulteriori interventi sulle strade riguarderanno l’aspetto della mobilità: “E’ nostra intenzione intervenire sull’impianto semaforico di Robbiano situato all’intersezione fra viale Monza, via Battisti e via Furlanelli – aggiunge il Sindaco Citterio – Attraverso lo stanziamento di 60mila euro, vogliamo individuare una soluzione che snellisca i flussi di traffico, metta in sicurezza il transito veicolare e pedonale, oltre a consentire una riduzione delle code”.

A queste somme si affiancano 184.000 euro destinati a potature straordinarie in aree verdi ad alta fruizione, con l’obiettivo di completare entro fine 2026 un ciclo di potature che coinvolga l’intero territorio.

Nel 2025 ulteriori opere pubbliche interesseranno progressivamente il Centro sportivo Borgonovo (700.00 euro) e il centro di Robbiano (500.000 euro, dove all’incrocio fra via Dante – Piazza Cadorna – via Monte San Michele sarà definita una nuova viabilità), a cui si affiancherà la realizzazione di nuovi spazi nei cimiteri (400.000 euro) e opere migliorative negli impianti di Residenza Amica (130.000 euro a cui si aggiungono 120.000 euro già stanziati per il 2024).

“La stesura del Bilancio previsionale è un lavoro che coinvolge tutti gli uffici comunali ed è trasversale per competenze assessorili – conclude il Sindaco Citterio – Di questo, ringrazio la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e gli uffici comunali per il lavoro svolto e per la definizione di un documento che permette di poter pianificare l’attività amministrativa già con l’inizio del nuovo anno così da poter procedere con la realizzazione dei progetti inseriti nelle Linee programmatiche del mandato 2024-2029”.

Giussano, 19 Dicembre 2024