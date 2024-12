CS Riconoscimenti ai volontari di “Puliamo i quartieri”

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

17 dicembre 2024 Comunicato Stampa

Consegna dei riconoscimenti ai volontari di “Puliamo i quartieri”

Pordenone, 17/12/2024

Si è tenuta presso la Sala conferenze “Furlan” della sede di GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai numerosi volontari del progetto “Puliamo i quartieri”. Infatti, sempre più persone di tutte le età si uniscono a questa importante iniziativa, che viene portata avanti dall’estate 2019, per contribuire a tenere puliti i quartieri e garantire il decoro della nostra città. Con guanti, pinze dedicate e sacchi, una ventina di volontari ripuliscono ogni settimana strade e aree verdi dai rifiuti che vengono gettati nell’ambiente senza educazione e rispetto. Il loro impegno non solo migliora l’ambiente urbano, ma rafforza anche il tessuto sociale e promuove valori di responsabilità e cittadinanza attiva. Un esempio di dedizione che risulta fonte di ispirazione e modello che merita riconoscimento e gratitudine.

Per ringraziare questi cittadini per il prezioso servizio che offrono alla comunità, il Comune di Pordenone con l’assessore all’ambiente Mattia Tirelli, GEA col suo presidente Gianfranco Marino e Confcommercio Ascom Pordenone col vicepresidente Federico Ingargiola, hanno consegnato ai rappresentanti delle associazioni coinvolte in questa bella iniziativa delle pergamene: un riconoscimento simbolico, con l’augurio che la loro azione possa ispirare un sempre maggior numero di persone a prendersi cura dei luoghi in cui vivono. Queste le associazioni premiate: RipuliAMOci challenge, Volontari Beato Odorico, ProLoco Pordenone, Propordenone, Associazione San Valentino, Peace Brothers e Scientology.

«I volontari di “Puliamo i quartieri” – afferma l’assessore Tirelli – rappresentano un alto esempio di senso civico nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nel percorso di educazione alla raccolta differenziata che è una pratica di alto valore ambientale. Per questo il Comune riconosce quanto sia preziosa la loro attività, racchiusa in un calendario che scandisce ormai il ritmo delle settimane pordenonesi da parecchi anni. Se Pordenone si colloca ai vertici delle classifiche ambientali a livello nazionale lo deve anche all’alta educazione dei suoi cittadini, rappresentati anche dai volontari del progetto puliamo i quartieri».

Insomma, un’iniziativa che sta portando ottimi risultati e che dimostra che l’inciviltà va combattuta con il buon esempio e la presenza sul territorio. Se nel 2024 il progetto ha svolto numerosissime attività, il 2025 presenta già un fitto calendario di iniziative e prevede anche la collaborazione dei ragazzi delle scuole.

«Infatti –spiega Paola Vegnaduzzo di GEA – numerosi istituti scolastici della città hanno avviato con il supporto di GEA il “plogging”, un’attività che consiste nel raccogliere i rifiuti che si incontrano per strada mentre si fa jogging. Un’occasione coinvolgente per sensibilizzare i più giovani sul rispetto dell’ambiente, consentendo loro di stare all’aria aperta, divertendosi e socializzando».

Aggiunge il vicepresidente Ingargiola di Ascom: «Da anni stiamo a fianco di “Puliamo i quartieri”, anche attraverso la distribuzione dei kit contro le deiezioni canine. Siamo grati a tutti i volontari di queste associazioni che contribuiscono a diffondere un’immagine urbana più sana e decorosa, sia nel centro città che nelle periferie».

«Oggi celebriamo l’impegno e la passione di persone straordinarie – afferma il presidente Marino – che con il loro operato quotidiano, non solo abbelliscono il nostro ambiente ma rafforzano anche il senso di comunità. Il loro esempio di dedizione e responsabilità civica rappresenta un modello ispiratore per tutti noi. Da parte di GEA, è un onore supportare e riconoscere il loro lavoro essenziale che va ben oltre la semplice pulizia delle strade, ma tocca il cuore stesso della cittadinanza attiva e responsabile».

Il progetto “Puliamo i quartieri” ha dimostrato come l’azione collettiva possa fare la differenza nel contribuire a creare un ambiente più pulito e accogliente per tutti i cittadini. Il successo dell’evento ha riaffermato l’impegno di GEA nel promuovere progetti che migliorano la qualità del vivere urbano e incoraggiano la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Un’iniziativa che va a braccetto con le azioni di sensibilizzazione a favore del decoro urbano messe in atto dal Comune su più fronti. Tra queste si ricorda la campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, quella contro l’abbandono spregiudicato delle deiezioni canine – soprattutto in prossimità dell’ingresso alle attività commerciali del centro – e le pulizie straordinarie di varie vie e piazze della città in occasione di Pordenonelegge e con l’approssimarsi del periodo natalizio. Iniziative che ricordano ad ogni cittadino che anche dei piccoli gesti di civiltà possono fare la differenza.

